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COPA DO MUNDO 2026

Mascote anima público no Bar Responsa

Canarinho Pistola lidera torcida brasileira no bar na 202 Sul

Canarinho Pistola anima torcedores brasileiros no Bar Responsa, na 202 Sul - (crédito: Rafael Lins/CB/DA Press)
Canarinho Pistola anima torcedores brasileiros no Bar Responsa, na 202 Sul - (crédito: Rafael Lins/CB/DA Press)

Mais de 560 pessoas foram ao Bar Responsa, na 202 Sul, para prestigiar a partida entre Brasil e Japão nesta segunda-feira (29/6). Entre muitos atrativos para o público, como decoração temática, mais de 10 televisores, banda de pagode e promoções no cardápio, o Bar Responsa também conta com o Canarinho Pistola, mascote da Seleção, para liderar a torcida brasileira.

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O personagem falou sobre a atmosfera no ambiente em jogos do Brasil: “É muito legal ver a animação do público e o carinho. Eu trabalho em eventos, então quando veio o convite para trabalhar no Responsa, não pensei duas vezes”, conta o Canarinho, que preferiu não dar o nome.

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Ele também mantém o otimismo na Seleção após o gol de empate marcado por Casemiro: “Vai vir mais uns dois gols para tranquilizar a torcida e seguir na Copa com muita moral”, conta. No apito do juiz, felicidade geral: Brasil 2x1 Japão.

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 29/06/2026 16:09 / atualizado em 29/06/2026 16:09
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