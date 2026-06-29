Mascote anima público no Bar Responsa

Mais de 560 pessoas foram ao Bar Responsa, na 202 Sul, para prestigiar a partida entre Brasil e Japão nesta segunda-feira (29/6). Entre muitos atrativos para o público, como decoração temática, mais de 10 televisores, banda de pagode e promoções no cardápio, o Bar Responsa também conta com o Canarinho Pistola, mascote da Seleção, para liderar a torcida brasileira.

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O personagem falou sobre a atmosfera no ambiente em jogos do Brasil: “É muito legal ver a animação do público e o carinho. Eu trabalho em eventos, então quando veio o convite para trabalhar no Responsa, não pensei duas vezes”, conta o Canarinho, que preferiu não dar o nome.

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Ele também mantém o otimismo na Seleção após o gol de empate marcado por Casemiro: “Vai vir mais uns dois gols para tranquilizar a torcida e seguir na Copa com muita moral”, conta. No apito do juiz, felicidade geral: Brasil 2x1 Japão.