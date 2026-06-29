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Obituário: 26 funerais nesta segunda-feira (29/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 29 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/6):

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Campo da Esperança

  • Antônio Quirino de Almeida, 92 anos
  • Edmundo da Silva Barbosa, 49 anos
  • Erisvaldo Silva dos Santos, 44 anos
  • José Laurenço Pauferro, 92 anos
  • Joventino da Silva Rosa, 103 anos
  • Lúcia Marli Vilela de Oliveira, 78 anos
  • Manuel Sandro Faco Ventura, 78 anos

Taguatinga

  • Amanda Veloso do Carmo, 87 anos
  • Andrea Fernandes de Lima, 46 anos
  • Antônio José Gonçalves da Silva, 95 anos
  • Coraci Barbosa da Silva, 57 anos
  • Edvaldo Gomes dos Santos, 56 anos
  • Ivo Oliveira da Silva, 49 anos
  • Kesser Ribeiro dos Santos, 70 anos
  • Lúcio dos Santos Celestino, 65 anos
  • Maria José dos Santos, 106 anos
  • Roque Santana da Silva, 55 anos
  • Rosa Monteiro dos Santos, 90 anos
  • Rosa Ramos de Oliveira, 90 anos
  • William Souza de Lima, 36 anos

Gama

  • Antônia Neuma Conceição Fernandes, 60 anos

Planaltina

  • Luzia de Jesus Sousa, 90 anos

Jardim Metropolitano

  • Alaíde Moreira de Carvalho Dias, 68 anos
  • Lúcia Ribeiro de Oliveira, 83 anos (cremação)
  • Nívea Cristina Morais, 51 anos
  • Valdete Gomes dos Santos, 80 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/06/2026 17:06
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