Obituário: 26 funerais nesta segunda-feira (29/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/6):

Campo da Esperança

Antônio Quirino de Almeida, 92 anos



Edmundo da Silva Barbosa, 49 anos



Erisvaldo Silva dos Santos, 44 anos



José Laurenço Pauferro, 92 anos



Joventino da Silva Rosa, 103 anos



Lúcia Marli Vilela de Oliveira, 78 anos



Manuel Sandro Faco Ventura, 78 anos

Taguatinga

Amanda Veloso do Carmo, 87 anos



Andrea Fernandes de Lima, 46 anos



Antônio José Gonçalves da Silva, 95 anos



Coraci Barbosa da Silva, 57 anos



Edvaldo Gomes dos Santos, 56 anos



Ivo Oliveira da Silva, 49 anos



Kesser Ribeiro dos Santos, 70 anos



Lúcio dos Santos Celestino, 65 anos



Maria José dos Santos, 106 anos



Roque Santana da Silva, 55 anos



Rosa Monteiro dos Santos, 90 anos



Rosa Ramos de Oliveira, 90 anos



William Souza de Lima, 36 anos

Gama

Antônia Neuma Conceição Fernandes, 60 anos

Planaltina

Luzia de Jesus Sousa, 90 anos

Jardim Metropolitano

Alaíde Moreira de Carvalho Dias, 68 anos



Lúcia Ribeiro de Oliveira, 83 anos (cremação)



Nívea Cristina Morais, 51 anos



Valdete Gomes dos Santos, 80 anos (cremação)