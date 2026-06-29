Obituário: 26 funerais nesta segunda-feira (29/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/6):
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Campo da Esperança
- Antônio Quirino de Almeida, 92 anos
- Edmundo da Silva Barbosa, 49 anos
- Erisvaldo Silva dos Santos, 44 anos
- José Laurenço Pauferro, 92 anos
- Joventino da Silva Rosa, 103 anos
- Lúcia Marli Vilela de Oliveira, 78 anos
- Manuel Sandro Faco Ventura, 78 anos
Taguatinga
- Amanda Veloso do Carmo, 87 anos
- Andrea Fernandes de Lima, 46 anos
- Antônio José Gonçalves da Silva, 95 anos
- Coraci Barbosa da Silva, 57 anos
- Edvaldo Gomes dos Santos, 56 anos
- Ivo Oliveira da Silva, 49 anos
- Kesser Ribeiro dos Santos, 70 anos
- Lúcio dos Santos Celestino, 65 anos
- Maria José dos Santos, 106 anos
- Roque Santana da Silva, 55 anos
- Rosa Monteiro dos Santos, 90 anos
- Rosa Ramos de Oliveira, 90 anos
- William Souza de Lima, 36 anos
Gama
- Antônia Neuma Conceição Fernandes, 60 anos
Planaltina
- Luzia de Jesus Sousa, 90 anos
Jardim Metropolitano
- Alaíde Moreira de Carvalho Dias, 68 anos
- Lúcia Ribeiro de Oliveira, 83 anos (cremação)
- Nívea Cristina Morais, 51 anos
- Valdete Gomes dos Santos, 80 anos (cremação)
Saiba Mais
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postado em 29/06/2026 17:06