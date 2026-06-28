Calor e umidade longe do inverno serão padrão, ao longo da semana no DF

Poucas nuvens devem despontar no céu da cidade, nos próximos dias - (crédito: Internet / Reprodução)

Sem frentes frias sobre o DF, e com umidade alta e temperaturas ascendentes — num inverno diferenciado, o brasiliense pode se acostumar com o contante despontar do sol, como neste domingo (28/6). Grandes mudanças não estão previstas para os próximos dias.



"As temperaturas mínimas deste domingo são parecidas com as do sábado, sem mudança expressiva. A umidade relativa, pela manhã cedo, em Brasília, esteve entre 92% e 95%. Este é o período em que deveríamos ter o padrão de poucas nuvens, justamente pela falta de conteúdo de água (vapor d´água na atmosfera). Daí termos os dias com constante predomínio de sol, e pouquíssimas nuvens", comenta o o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Olivio Bahia.



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Sem uma baixa severa na umidade do ar, a mínima (à tarde de sábado) oscilou em torno de 59%, a seca tem sido moderada na capital. As temperaturas baixas, igualmente, estão atípicas, e bastante moderadas.