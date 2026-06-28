Duas apostas do DF acertam Quina de São João e levam R$26,6 milhões cada

Duas apostas feitas em Brasília (DF) acertaram as cinco dezenas da Quina de São João, sorteadas neste domingo (28/6). Os ganhadores levaram o prêmio milionário de R$ 26.603.233,33.

Uma das apostas foi feita na casa Fada Lotérica, em Taguatinga. A outra através dos canais online das Loterias-Caixa.

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Os números sorteados foram 19 – 32 – 50 – 73 – 75. Houve, ainda, um ganhador no município de Alexânia, no estado de Goiás.

Os outros vencedores são originados dos municípios de Aripuana (MT); Campo dos Goytacazes (RJ); Contagem (MG); Fortaleza (CE); Indaiatuba (SP); e Paranavaí (PR). Houve ainda 1.674 mil com quatro acertos (prêmio de R$ 12.234,37); 144.198 mil com três acertos (prêmio de R$ 135,26); e 3.654.461 milhões com dois acertos (prêmio de R$ 5,33).