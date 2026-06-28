Dentistas da UCB oferecem atendimento gratuito a mulheres vítimas de violência

Coordenadores Daniele Silveira e Eric Franco atuam de forma voluntária no projeto - (crédito: Divulgação)

Professores e estudantes do curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB) transformaram a prática clínica em uma forma de acolher mulheres vítimas de violência doméstica. Por meio do programa Apolônias do Bem, da ONG Turma do Bem, a instituição oferece atendimento odontológico gratuito para mulheres encaminhadas após triagem.

A iniciativa integra a Campanha “Um. Oito. Zero”, que reforça a importância do Disque 180, canal oficial do Governo Federal para denúncias de violência contra a mulher. Coordenadores das ações no DF, o professor e coordenador do curso de Odontologia da UCB, Eric Franco, e a professora Daniele Silveira atuam de forma voluntária no projeto.

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Para Eric Franco, a campanha representa um compromisso com a proteção das mulheres e com o enfrentamento da violência de gênero. “Temos que reconhecer a importância de divulgarmos esse número governamental que salva a vida de tantas mulheres, que por muitas vezes, por medo e por diversos problemas, acabam não denunciando”, afirma.

Segundo Daniele Silveira, a experiência dos futuros cirurgiões-dentistas da universidade que participam dos atendimentos desenvolve uma visão mais humanizada da profissão.

“É uma experiência que marca os estudantes e os ajuda a compreender que cuidar de um sorriso pode significar muito mais do que realizar um tratamento odontológico”, disse.

O trabalho desenvolvido pela UCB ganhou projeção nacional e foi apresentado por Daniele Silveira em reunião no Ministério das Mulheres. Em parceria com o Ministério Público (MPDFT), a instituição participa ainda da elaboração de protocolos de atendimento que auxiliam estudantes e profissionais da odontologia na identificação de sinais de violência durante o atendimento clínico.