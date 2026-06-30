"Sem ansiedade, não há motivação", diz psicóloga sobre a Copa

29.06.2026 Andrea Naline CB/DA Press. Larissa Maciel*, professora da Universidade Católica de Brasília, mestra em Educação Física, com graduação em Psicologia e Educação Física, é a entrevistada do CB.Poder de hoje. Na bancada: Mariana Niederaeur e Ronayre Nunes - (crédito: Andrea Naline CB/DA Press)

Manuela Sá*

Com o início da fase de mata-mata da Copa do Mundo, a pressão sobre os jogadores aumenta. É nesse momento que o resultado do trabalho dos psicólogos do esporte entra em jogo. Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — dessa segunda-feira (29/6), a professora da Universidade Católica de Brasília (UCB) Larissa Maciel, graduada em psicologia e em educação física, falou sobre o valor desses profissionais no preparo dos atletas desde a base até uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo. Aos jornalistas Mariana Niederauer e Ronayre Nunes a especialista explicou que essa área do saber, apesar de muito associada a patologias, ajuda as pessoas a apresentarem melhor rendimento.

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Qual é a importância de ter um psicólogo integrado à equipe da Seleção Brasileira na Copa?

A gente observa essa inserção do psicólogo do esporte há pouco tempo. É uma área muito nova também dentro da psicologia. Então, claro que ainda tem muito a crescer. O profissional, inserido nesse contexto, em um super evento como a Copa, pode e vai ajudar os atletas a trabalhar o manejo do estresse e da ansiedade. Ele auxilia no preparo mental para esses jogos, principalmente os mais decisivos.

Por que existiu, por tanto tempo, essa barreira para a inserção do psicólogo? Como ela foi quebrada?

A barreira vem muito pelo preconceito. Como falar para os grandes patrocinadores que esse atleta está recebendo um acompanhamento psicológico? A psicologia veio, por muitos anos, associada, de fato, à patologia e não ao desempenho. Então, a gente vem quebrando essa barreira e mostrando que a psicologia também está aqui para ajudar as pessoas a ter um melhor desempenho e rendimento.

Como se dá esse trabalho?

Existem dois trabalhos. Em um deles, o psicólogo acompanha o treino e percebe que aquele atleta, de forma específica, precisa de atendimento individual. É um pouco diferente do que a gente está acostumado no contexto clínico, em que o psicólogo fica só no consultório. Na psicologia do esporte, não. O profissional vai a campo. Há também o acompanhamento do grupo. O psicólogo também está ali para ajudar essa equipe a trabalhar a coesão. Um time que não é coeso dificilmente vai conseguir desempenhar bem.

Outras seleções de alto rendimento também vão atrás desse tipo de acompanhamento?

A gente ouviu falar com bastante força sobre a Alemanha. Foi uma das primeiras seleções a buscar o acompanhamento do psicólogo e ter esse profissional como integrante da equipe. Nas categorias de base, esse trabalho vem sendo construído, principalmente, fora do país. Aqui, a gente ainda está sofrendo resistência. Mas ele é importante para acompanhar esse atleta ao longo da carreira. Ele prepara esse atleta desde a base para chegar, como adulto, desempenhando melhor, sabendo fazer melhor o manejo da ansiedade, do estresse e da pressão.

Talvez não exista pressão maior que a da hora do pênalti. Como ensinar a controlar as emoções nesse momento?

A gente fala em psicoeducação, ou seja, mostrar para esse atleta como a ansiedade acontece, como ela surge e quais são os primeiros sintomas que podem aparecer. Claro que a gente não vai tirar a ansiedade do atleta. Precisamos de um mínimo de ansiedade para conseguir desempenhar. É como se fosse uma curva. Se eu tenho ansiedade em excesso, não vou desempenhar bem. Eu posso paralisar ou acelerar demais e errar o timing daquele pênalti. Se eu não tenho ansiedade alguma, eu não tenho motivação para fazer aquilo. Preciso da adrenalina. Então, a gente tenta trabalhar com esse atleta para que ele entenda qual é o nível ótimo de ansiedade e mostrar que, mesmo ansioso, ele consegue ter os processos atencionais. Para isso, a gente faz o treino mental. Ele vai visualizar aquele momento várias vezes, enxergando sempre o acerto.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates