Fiscalização libera vagas de estacionamento após remoção de contêineres

Estruturas ocupavam oito vagas ao lado da Feira dos Importados - (crédito: Agência Brasília)

Dois contêineres instalados de forma irregular em um estacionamento público no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) foram retirados pela DF Legal nesta segunda-feira (29/6). As estruturas estavam posicionadas ao lado da Feira dos Importados e ocupavam vagas destinadas aos motoristas.

A ocupação irregular foi identificada após comerciantes da região denunciarem a situação à administração regional. Durante a fiscalização, foi constatado que os responsáveis não possuíam autorização para instalar os contêineres, o que levou ao acionamento da DF Legal para a remoção das estruturas.

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Um dos contêineres media 3 metros quadrados, e o outro, 8 metros quadrados. Ambos estavam fixados sobre uma base de concreto, bloqueando o uso de até oito vagas de estacionamento. As estruturas, que ainda não haviam iniciado funcionamento, foram apreendidas, enquanto a base de concreto foi retirada com o auxílio de uma pá carregadeira.

Após a remoção, o caso será encaminhado à Polícia Civil do Distrito Federal, que ficará responsável por identificar os autores da ocupação irregular e adotar as medidas legais cabíveis.