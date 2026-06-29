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MANIFESTAÇÃO

Movimento de mulheres faz mobilização na Câmara por criminalização da misoginia

Integrantes do Levante Mulheres Vivas se reúnem, nesta terça-feira (30/6), para pressionar parlamentares pela votação do PL 896/2023, que prevê a criminalização da misoginia

A concentração está marcada para as 12h, na entrada do Anexo II da Casa - (crédito: Divulgação/Câmara)
A concentração está marcada para as 12h, na entrada do Anexo II da Casa - (crédito: Divulgação/Câmara)

Integrantes do movimento Levante Mulheres Vivas de Brasília e de outros estados promovem, nesta terça-feira (30/6), uma mobilização na Câmara dos Deputados em defesa da aprovação do Projeto de Lei nº 896/2023, que criminaliza a misoginia. A concentração está marcada para as 12h, na entrada do Anexo II da Casa, e o objetivo é pressionar os parlamentares pela votação do requerimento de urgência e do mérito da proposta ainda nesta semana.

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De acordo com a organização, a mobilização será dividida em dois grupos: um acompanhará as atividades dentro da Câmara dos Deputados, enquanto o outro permanecerá em frente ao Anexo II realizando atos de apoio. A participação é aberta ao público, mediante apresentação de documento de identificação para acesso ao Congresso Nacional.

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Os organizadores orientam que as participantes levem cartazes em defesa dos direitos das mulheres e, se possível, utilizem camisetas do movimento Levante Mulheres Vivas ou roupas pretas com lenço roxo. Fanfarras, grupos de batuqueiras e artistas também foram convocados para participar da manifestação.

Segundo o movimento, o objetivo é sensibilizar os deputados federais para a importância da aprovação do projeto, considerado pelas organizadoras uma medida de fortalecimento da proteção às mulheres e de enfrentamento à violência de gênero. A mobilização integra uma série de ações realizadas em defesa da vida, da dignidade e dos direitos das mulheres brasileiras.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 29/06/2026 18:58
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