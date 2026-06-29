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Especialista em psicologia explica como controlar a ansiedade na cobrança de pênaltis

Ao CB.Poder, Larissa Maciel, formada em psicologia e educação física, detalhou como é o preparo psicológico de jogadores para bater pênaltis

A especialista ressaltou que o psicólogo da equipe, junto com os atletas, deve fazer um trabalho de psicoeducação - (crédito: Andrea Naline CB/DA Press)
A especialista ressaltou que o psicólogo da equipe, junto com os atletas, deve fazer um trabalho de psicoeducação - (crédito: Andrea Naline CB/DA Press)

Manuela Sá*

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Com o início da fase de mata-mata da Copa do Mundo, as disputas nos pênaltis passam a ser uma possibilidade, gerando ansiedade em atletas e torcedores. Nesta segunda-feira (29/06), em entrevista ao CB.Poder  — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Larissa Maciel, professora da Universidade Católica de Brasília com graduação em psicologia e educação física, explicou que o essencial não é eliminar a ansiedade, mas sim identificar a medida certa para cada jogador na hora de bater o pênalti. 

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Aos jornalistas Mariana Niederauer e Ronayre Nunes, a especialista disse que o psicólogo da equipe, junto com os atletas, deve fazer um trabalho de psicoeducação. “Trata-se de mostrar como a ansiedade acontece, como ela surge e quais são os primeiros sintomas a aparecer”, detalhou. 

No entanto, Larissa ressaltou que não se trata de remover a ansiedade, uma vez que é necessário o mínimo de adrenalina para que o jogador desempenhe bem. “Tentamos trabalhar com esse atleta para que ele entenda qual é o nível ótimo de ansiedade para ele. Mostrar que, mesmo ansioso, ele consegue ter os processos atencionais”, salientou a especialista. 

Para ter controle, e alcançar o nível ideal de ansiedade, é preciso praticar. Da mesma forma que o técnico passa o treino físico e tático, o psicólogo deve passar o treino mental, feito por meio da visualização. “O atleta vai visualizar aquele momento várias vezes, imaginando sempre o acerto”, destacou Larissa. 

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/06/2026 18:44 / atualizado em 29/06/2026 18:54
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