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COPA DO MUNDO 2026

"Aqui é Brasil"! Torcida celebra classificação da Seleção no Conic

A Seleção comandada pelo italiano Carlo Ancellotti deixou os torcedores brasileiros nervosos depois que os japoneses abriram o placar, mas a festa tomou conta da Birosca do Conic após a virada nos acréscimos

Wagner, Camila e Poliana acompanharam a virada da seleção brasileira contra o Japão - (crédito: João Gurgel)
Wagner, Camila e Poliana acompanharam a virada da seleção brasileira contra o Japão - (crédito: João Gurgel)

Aos gritos de "aqui é Brasil", o sentimento de alívio permeou o bar Birosca do Conic após o gol do atacante Gabriel Martinelli, que selou a vitória do Brasil sobre a seleção do Japão, na tarde desta segunda-feira (29/6), pela Copa do Mundo de Futebol.

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A Seleção comandada pelo italiano Carlo Ancellotti deixou os torcedores brasileiros nervosos depois que os japoneses abriram o placar, ainda no primeiro tempo. "Estava apreensiva com o Brasil ter levado o primeiro gol", disse a servidora pública Camila Figueiredo. 

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Acompanhando o jogo do Brasil no bar Birosca do Conic, ela disse ter voltado a acreditar na equipe quando o volante Casemiro empatou a partida, no segundo tempo. "No fim, foi bom ter sido surpreendida com essa virada", comemorou Camila.

Colegas de trabalho dela, Poliana Ferreira e Wagner Varela também curtiram a vitória brasileira sobre o Japão. "Agora é jogar com mais raça e mais organização para vencer o próximo jogo", destacou Poliana. O adversário do Brasil para a próxima partida será definido no duelo entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30/6). 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/06/2026 18:32
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