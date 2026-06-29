"Aqui é Brasil"! Torcida celebra classificação da Seleção no Conic

Wagner, Camila e Poliana acompanharam a virada da seleção brasileira contra o Japão - (crédito: João Gurgel)

Aos gritos de "aqui é Brasil", o sentimento de alívio permeou o bar Birosca do Conic após o gol do atacante Gabriel Martinelli, que selou a vitória do Brasil sobre a seleção do Japão, na tarde desta segunda-feira (29/6), pela Copa do Mundo de Futebol.

A Seleção comandada pelo italiano Carlo Ancellotti deixou os torcedores brasileiros nervosos depois que os japoneses abriram o placar, ainda no primeiro tempo. "Estava apreensiva com o Brasil ter levado o primeiro gol", disse a servidora pública Camila Figueiredo.

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Acompanhando o jogo do Brasil no bar Birosca do Conic, ela disse ter voltado a acreditar na equipe quando o volante Casemiro empatou a partida, no segundo tempo. "No fim, foi bom ter sido surpreendida com essa virada", comemorou Camila.

Colegas de trabalho dela, Poliana Ferreira e Wagner Varela também curtiram a vitória brasileira sobre o Japão. "Agora é jogar com mais raça e mais organização para vencer o próximo jogo", destacou Poliana. O adversário do Brasil para a próxima partida será definido no duelo entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30/6).