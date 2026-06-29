Torcida delira no Beer House com gol nos acréscimos e classificação do Brasil

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final foi comemorada em grande estilo pelos torcedores que acompanharam a partida no Beer House, nesta segunda-feira (29/6). Após um jogo marcado por tensão e equilíbrio, o gol da vitória, já nos acréscimos, fez o público explodir de alegria. Abraços, gritos e muita festa tomaram conta do espaço, enquanto o coro de "Brasil, olê, olê, olê" embalava a comemoração pela vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Agora, a Seleção aguarda a definição do adversário, neste domingo (30/6), que será Costa do Marfim ou Noruega.

Entre os que vibraram com o resultado estava o gerente de vendas Daniel Santos, de 30 anos. Para ele, apesar da apreensão após o gol do Japão, a confiança na Seleção permaneceu durante toda a partida. "Como todo brasileiro, a gente tem esperança. O Brasil não desistiu, seguiu em frente e saiu com a vitória", afirmou.

Daniel acredita que o desempenho da equipe reforça a confiança para o mata-mata. Na avaliação dele, independentemente de quem esteja do outro lado nas oitavas de final, o Brasil chega fortalecido. "Pode ser Costa do Marfim, Noruega... o Brasil vai ganhar e vamos buscar esse hexa", disse.

O bancário Guilherme Nascimento Rocha, 20, também acompanhou cada lance com confiança. Ex-atleta de competições amadoras em Brasília, ele contou que, mesmo após o primeiro gol japonês, acreditava que a Seleção encontraria forças para reagir. "Eu já esperava que o Brasil fosse buscar o placar. Estava confiante que a gente ia sair vitorioso", relatou.

Para Guilherme, a campanha brasileira desperta uma confiança ainda maior do que em edições anteriores. Ele acredita que o grupo está motivado para lutar pelo hexa e destaca que o elenco tem condições de enfrentar qualquer adversário. "Pode vir quem for. Estou muito confiante no Brasil. Acho que os jogadores vão dar o sangue e tenho certeza de que a Seleção pode chegar muito longe nessa Copa", concluiu.