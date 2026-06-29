Zely Ornellas de Souza, ex-primeira-dama do DF, morre aos 104 anos em Brasília

Zely Ornellas de Souza morre aos 104 anos em Brasília - (crédito: Material Cedido ao Correio )

Morreu nesta segunda-feira (29/6), aos 104 anos, a ex-primeira-dama do Distrito Federal Zely Ornellas de Souza, deixando familiares e amigos enlutados. Nascida em 3 de dezembro de 1921, no Rio de Janeiro, dedicou grande parte de sua vida à educação e ao serviço público, deixando um legado de trabalho voltado à formação de pessoas e à assistência social.

Professora formada pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, Zely atuou por cerca de 30 anos na rede estadual de ensino. Ao longo da carreira, exerceu funções como professora em diferentes séries, subdiretora, diretora e coordenadora técnico-pedagógica. Também participou de cursos de extensão, congressos e seminários voltados à educação.

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Casada com o militar e ex-governador do DF, José Ornellas, acompanhou o marido nas diversas cidades em que ele serviu. Em 1973, mudou-se para Brasília, onde passou a desenvolver atividades ligadas à assistência social. Anos depois, quando o esposo assumiu o Governo do Distrito Federal, em 1982, Zely tornou-se primeira-dama e ampliou sua atuação em projetos sociais.

Durante esse período, presidiu a PAS – Proteção e Ação Social, coordenou o Programa de Voluntariado da LBA e participou de diversas iniciativas voltadas ao atendimento da população do Distrito Federal.

Em homenagem à sua memória, familiares e amigos prestarão as últimas despedidas nesta terça-feira (30/6), na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, em Brasília. O velório será realizado das 14h às 16h, seguido da cremação, marcada para as 16h30.

Na mensagem de despedida, a família destacou que “a sua lembrança permanecerá para sempre em nossos corações”, resumindo o legado de dedicação à educação, ao serviço público e à solidariedade deixado por Zely Ornellas de Souza.