Agora a torcida é para o Brasil", diz embaixador do Japão após eliminação

Embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, destacou o equilíbrio da partida, mas reconheceu a superioridade brasileira no resultado final. - (crédito: Davi Pereira/CB/DA Press)

Após a eliminação do Japão pelo Brasil na Copa do Mundo, o embaixador do país asiático, Yasushi Noguchi, destacou o equilíbrio da partida, mas reconheceu a superioridade brasileira no resultado final. “O Japão também jogou muito bem, mas o Brasil jogou melhor", afirmou. "Então, vamos trazer o Brasil até o fim da Copa. A torcida agora é para o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Japão!”, completou, celebrando as duas equipe

A partida, acompanhada por convidados na Embaixada do Japão, foi marcada por emoção até os minutos finais, quando o Brasil garantiu a virada e a classificação. Entre os presentes, o sentimento predominante era de divisão: de um lado, o orgulho pela atuação japonesa; do outro, a alegria pelo avanço brasileiro.