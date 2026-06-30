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Corte de Água

Manutenção da Caesb interrompe abastecimento de água em São Sebastião e Jardins Mangueiral

Serviços de melhoria no sistema de distribuição serão realizados ao longo do dia; imóveis com caixa-d’água abastecida não devem ser afetados

Manutenção da Caesb interrompe abastecimento de água em São Sebastião e Jardins Mangueiral - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Manutenção da Caesb interrompe abastecimento de água em São Sebastião e Jardins Mangueiral - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Moradores de São Sebastião e do Setor Habitacional Jardins Mangueiral devem ficar atentos à interrupção temporária no fornecimento de água nesta terça-feira (30/6). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços de manutenção na rede de abastecimento, o que exigirá a suspensão do serviço durante parte do dia.

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No Jardins Mangueiral, o abastecimento será interrompido das 8h às 19h e atingirá todo o condomínio. Em São Sebastião, a suspensão ocorrerá das 8h30 às 23h55, afetando as áreas informadas pela companhia.

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De acordo com a Caesb, os trabalhos têm como objetivo garantir melhorias na rede de distribuição de água. Assim que o serviço for concluído, o abastecimento será retomado de forma gradativa, até que a pressão da rede seja totalmente restabelecida.

A companhia ressalta que imóveis equipados com caixa-d’água dimensionada conforme as normas técnicas tendem a não sentir os efeitos da interrupção. A orientação é que a população faça uso consciente da água durante o período da manutenção.

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, os consumidores podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Caesb pelo telefone 115.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 30/06/2026 05:00
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