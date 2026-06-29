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Suspeito de tentar furtar ferramentas é encontrado amarrado e ferido no Sol Nascente

Homem foi localizado por policiais com braços e pernas amarrados após ser contido por moradores; caso foi registrado na 15ª DP

Homem foi localizado por policiais com braços e pernas amarrados - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem foi localizado por policiais com braços e pernas amarrados - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem suspeito de tentar furtar ferramentas de uma residência foi encontrado amarrado e ferido por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na madrugada desta segunda-feira (29/9), na Chácara 141 do Setor Habitacional Sol Nascente.

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A equipe foi acionada por volta da 1h20 para verificar uma denúncia de linchamento em via pública. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito caído no chão, com os braços e as pernas amarrados. Ele apresentava um corte profundo na cabeça e relatava fortes dores pelo corpo.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para avaliação e tratamento médico.

De acordo com as informações apuradas, dois homens teriam tentado furtar ferramentas da residência. Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi contido por moradores da região até a chegada da polícia.

Os policiais informaram que, quando a equipe do 8º Batalhão chegou ao local, o suspeito já estava imobilizado e não presenciaram novas agressões durante a ocorrência.

Após receber atendimento médico, o suspeito e as demais partes envolvidas foram levados à 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como roubo impróprio. O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 29/06/2026 20:03
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