Saruê albino raro é resgatado pela PMDF em shopping de Taguatinga

Animal com condição genética incomum foi encontrado dentro do Taguatinga Shopping e levado para um centro especializado em reabilitação da fauna silvestre - (crédito: PMDF divulgação)

Um raro exemplar de saruê albino foi resgatado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de domingo (28/6), após ser encontrado nas dependências do Taguatinga Shopping. A ocorrência foi atendida por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), por volta das 19h.

A equipe foi acionada pela Central de Operações depois que funcionários identificaram a presença do animal no interior do centro comercial. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram que se tratava de um saruê albino, condição genética incomum caracterizada pela ausência de pigmentação, o que aumenta a vulnerabilidade do animal no ambiente natural.

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Após o resgate, o marsupial foi encaminhado ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passará por avaliação veterinária e receberá os cuidados necessários. Somente após a recuperação e análise das condições de saúde será avaliada a possibilidade de reintrodução do animal ao seu habitat natural.