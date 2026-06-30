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GDF aguarda trâmites finais para concluir empréstimo ao BRB

Governadora Celina Leão afirmou que o governo já está pronto para assinar a operação e que o processo segue dentro do planejado

Segundo a governadora, o GDF já está preparado para concluir a operação - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)
Segundo a governadora, o GDF já está preparado para concluir a operação - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para formalizar o empréstimo que permitirá a capitalização do Banco de Brasília (BRB). Durante agenda em São Sebastião, nesta terça-feira (30/6), a governadora Celina Leão (PP) afirmou que o processo segue conforme o planejado.

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“Está bem tranquilo. Agora é a parte burocrática que eles estão assinando. É documento que vai, documento que vem, isso está bem dentro dos planos”, disse.

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Segundo a governadora, o GDF já está preparado para concluir a operação. “Estamos prontos para assinar”, afirmou.

Na noite de segunda-feira (29/6), a Secretaria de Economia do Distrito Federal informou, em nota, que o governo está pronto para assinar o contrato de empréstimo que viabilizará a capitalização do BRB. A pasta ressaltou que a conclusão da operação depende apenas dos trâmites entre as instituições financeiras envolvidas.

A operação prevê um empréstimo ao GDF, que, como acionista majoritário do banco, fará o aporte de recursos no BRB após a formalização do contrato.

Empréstimo

O Projeto de Lei 2.363/2026, que trata da reestruturação do Banco de Brasília (BRB), foi aprovado em 9 de junho pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A proposta ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Paulo Gontijo e Davi Cruz*
postado em 30/06/2026 13:07
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