Um segundo homem é encontrado morto no Recanto das Emas

Pouco mais de quatro horas depois de um rapaz ser executado a tiros no Recanto das Emas, um homem foi encontrado morto com sinais de violência na quadra 510, na madrugada desta terça-feira (30/7).
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A identidade da vítima não foi revelada até a última atualização dessa reportagem. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma situação de agressão física.
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No local, em via pública, encontraram o homem caído e sem vida.
O caso ocorreu horas depois de um homem ser baleado e morto na quadra 406, por volta de 23h40 dessa segunda-feira (29/7). Segundo as informações, ele caminhava pela rua, quando foi abordado por criminosos e alvejado. A Polícia Civil investiga.
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Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018