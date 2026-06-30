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Um segundo homem é encontrado morto no Recanto das Emas

Vítima é encontrada com sinais de violência pouco tempo depois de um homem ter sido alvejado na Quadra 406 da região administrativa

O homem foi encontrado já sem sinais vitais, e com marcas de violência - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)
O homem foi encontrado já sem sinais vitais, e com marcas de violência - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Pouco mais de quatro horas depois de um rapaz ser executado a tiros no Recanto das Emas, um homem foi encontrado morto com sinais de violência na quadra 510, na madrugada desta terça-feira (30/7).

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A identidade da vítima não foi revelada até a última atualização dessa reportagem. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma situação de agressão física.

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No local, em via pública, encontraram o homem caído e sem vida.

O caso ocorreu horas depois de um homem ser baleado e morto na quadra 406, por volta de 23h40 dessa segunda-feira (29/7). Segundo as informações, ele caminhava pela rua, quando foi abordado por criminosos e alvejado. A Polícia Civil investiga.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Darcianne Diogo e Davi Cruz*
postado em 30/06/2026 11:50
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