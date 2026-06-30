Incêndio destrói carro e atinge casa no Riacho Fundo; veja

A rápida atuação dos bombeiros permitiu extinguir os dois focos de incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um veículo e parte de uma casa na segunda-feira (29/6), no Residencial Granja Modelo, no Riacho Fundo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 22h46 e encaminhou quatro viaturas para combater as chamas.

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No local, os militares encontraram um Fiat Palio e um cômodo da casa em chamas. As equipes montaram duas linhas de mangueiras e iniciaram imediatamente o combate ao fogo. A rápida atuação dos bombeiros permitiu extinguir os dois focos de incêndio antes que as chamas se propagassem para as casas vizinhas.

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O proprietário do imóvel não estava no local no momento da ocorrência. Após uma varredura na residência, os bombeiros confirmaram que não havia vítimas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para atender a ocorrência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.