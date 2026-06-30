Homem é executado a tiros no Recanto das Emas durante a madrugada

A vítima caminhava pela via quando foi abordado, supostamente, por três indivíduos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi morto a tiros no final da noite desta segunda-feira (29/6), na Quadra 406, Conjunto P, no Recanto das Emas. A vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida por criminosos e atingida por, ao menos, nove disparos de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas, ao chegar ao endereço, foi constatado o óbito. Veja:

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Centro de Operações (COPOM) recebeu a informação de que havia um homem baleado, com intenso sangramento, na região. No local, os policiais encontraram os estojos de munição calibre 9 mm próximos ao corpo da vítima, que não portava documentos de identificação.

De acordo com as informações preliminares levantadas pela corporação, o homem caminhava pela via quando foi abordado, supostamente, por três indivíduos. Um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e a ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), responsável por investigar a autoria, a motivação do crime e a identificação da vítima.