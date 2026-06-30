Motorista fecha e derruba ciclista após discussão em via do DF

Um motorista fechou e atropelou um ciclista depois de uma discussão na Avenida Contorno no Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (29/6). Ainda não há informações sobre a identidade do motorista.

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O ciclista Kalyu Mendes Santos andava pela rua quando foi questionado por um motorista se ele estava no lugar certo. Kalyu foi perseguido pelo motorista, e eles discutiram por um momento, e depois o motorista joga o carro para o lado em uma tentativa de acertar o ciclista, que cai no chão.

Kalyu registrou boletim de ocorrência em uma delegacia do Guará. Ele não teve ferimentos graves e foi socorrido por uma motorista que vinha atrás.

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De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que deixa de guardar a distância lateral de 1,5 metro ao passar ou ultrapassar bicicleta, comete infração média e pode ser penalizado com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.