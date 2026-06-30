Celina assina pacote de obras e construção do hospital de São Sebastião

No evento, o GDF assinou 16 ordens de serviço direcionadas a obras de infraestrutura, mobilidade, lazer e urbanização para São Sebastião - (crédito: Davi Cruz)

A governadora Celina Leão esteve em São Sebastião, nesta terça-feira (30/6), para mais uma edição do programa GDF na Sua Porta, projeto que levou uma série de serviços públicos e um amplo pacote de investimentos para a região administrativa. Durante o evento, foram assinadas 17 ordens de serviço voltadas para obras de infraestrutura, mobilidade, lazer e urbanização, que contam com investimento de R$ 12,3 milhões. O principal anúncio foi o início das obras do aguardado Hospital de São Sebastião.

Segundo a governadora, além das ações de zeladoria, como limpeza urbana, manutenção de áreas públicas e melhorias na infraestrutura, a construção da unidade hospitalar representa um marco para a região. "Essa é uma edição muito especial. São Sebastião é uma cidade muito importante, que cresceu e precisa desse olhar do Estado. Vamos chegar com todos os serviços de zeladoria, mas o grande feito de hoje é iniciarmos a obra do Hospital de São Sebastião. Corremos muito atrás, enfrentamos burocracias junto ao Governo Federal, mas trabalhamos firme e hoje essa obra começa. É uma reivindicação antiga da cidade", afirmou.

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A governadora também anunciou a inauguração de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na área rural e informou que os 114 médicos recentemente contratados pelo GDF já começaram a ser distribuídos entre as unidades básicas de saúde. "Nós sabemos que a população sempre cobra melhorias na saúde. Estamos reforçando as equipes médicas, ampliando consultas e cirurgias e, ao mesmo tempo, investindo no SUS e nos nossos hospitais. Esse é o nosso objetivo", declarou.

Durante o evento, Celina Leão ainda ressaltou os resultados do programa GDF na Sua Porta, afirmando que a iniciativa tem registrado índices de aprovação entre 80% e 90% nas pesquisas de satisfação. "O GDF na Sua Porta já é um sucesso. Cuidamos das praças, inauguramos campos sintéticos, melhoramos o asfalto, fazemos poda de árvores, retiramos lixões e levamos diversos serviços para a população”, disse.



Pacote de obras

Ao todo, o GDF assinou 16 ordens de serviço para São Sebastião. Entre as principais ações estão a reforma de 16 parquinhos infantis, implantação e recuperação de cerca de seis quilômetros de calçadas, construção de um complexo esportivo no Setor Habitacional São Bartolomeu, com campo sintético, pista de caminhada, playground, quadra de basquete e área de convivência.

Também foram autorizadas a reforma de cinco quadras poliesportivas, com investimento de R$ 1,2 milhão; instalação de 10 novos pontos do programa Cara Nova; implantação de 40 redutores de velocidade; expansão da iluminação pública em LED em dez áreas da cidade, com investimento de R$ 7 milhões; revitalização de áreas verdes; reparos em aproximadamente 12 quilômetros de pavimento asfáltico; manutenção de meios-fios; poda de 350 árvores; revitalização de 50 faixas de pedestres; pavimentação de cinco ruas, com investimento de R$ 2,1 milhões; além de obras de manutenção, drenagem, desobstrução da rede pluvial e recuperação de áreas de lazer.

O secretário de Governo, Takane do Nascimento, destacou a transformação vivida pela cidade e afirmou que a chegada do programa representa mais investimentos e serviços para a população. "É uma alegria voltar a São Sebastião e ver uma cidade cada vez mais próspera. Agora ela vai prosperar ainda mais", ressaltou.

O administrador regional de São Sebastião também comemorou os anúncios e afirmou que a cidade vive um novo momento. "No mês em que a cidade completa 33 anos, ela (Celina) chega com presentes importantes para a população. São obras aguardadas há muitos anos e que agora começam a sair do papel", afirmou.