Celina Leão nega associação a caso de corrupção do HRSM e cita gestão Arruda

A governadora partiu em defesa da sua gestão e explicou o caso com a enfermeira - (crédito: Davi Cruz//CB/D.A.Press)

A governadora Celina Leão (PP) esclareceu acusações de que teria processado uma enfermeira por críticas à saúde pública, nesta terça-feira (30/6). Durante uma agenda oficial em São Sebastião, ela afirmou que a ação judicial não teve relação com opiniões sobre a gestão da saúde, mas com uma publicação que, segundo ela, a responsabilizava indevidamente por um caso de corrupção envolvendo a administração do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

"Teve uma enfermeira que disse que eu processei ela porque ela estava falando mal da saúde. Eu processei porque saiu uma condenação no Tribunal de Contas de uma entidade que chamava Real Sociedade Espanhola, e ela gravou um vídeo falando que essa corrupção era minha", afirmou.

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Celina ressaltou que o episódio citado ocorreu antes de sua atuação no Governo do Distrito Federal e atribuiu o caso à gestão do então governador José Roberto Arruda. "Ela precisava dizer que era um caso da época do Arruda, mas preferiu dizer que a corrupção era minha. As pessoas têm que parar de mentir", declarou.

Durante o discurso, a governadora também afirmou que sua administração prefere responder às críticas com trabalho. "Nós tratamos com a verdade todos os dias. Isso é bíblico: 'a verdade vos libertará'. Enquanto os nossos adversários falam mal da gente o dia inteiro, nós estamos de botina, na chuva, no sol, trabalhando. A nossa resposta é trabalho, dignidade, força e honra”, disse.

Decisão

A fala faz menção à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que condenou a Real Sociedade Espanhola de Beneficência a devolver R$ 17,6 milhões aos cofres públicos por irregularidades na administração do Hospital Regional de Santa Maria entre 2009 e 2011. Segundo o tribunal, foram identificadas falhas na prestação de contas, despesas sem comprovação e problemas na aplicação dos recursos públicos durante a execução do contrato de gestão da unidade.

O contrato analisado pelo TCDF foi firmado durante o governo de José Roberto Arruda, período citado por Celina Leão em seu discurso. A decisão da Corte determinou o ressarcimento dos valores pela entidade gestora.