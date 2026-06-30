Vídeo: mulher trans furta celular de policial e tenta fugir de delegacia

Uma mulher trans presa por dirigir um carro sem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) furtou o celular de um policial civil e tentou fugir de dentro da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). A cena do furto foi registrada em vídeo.

A prisão ocorreu na noite dessa segunda-feira (29/6). Segundo a Polícia Militar, ao ser detida pela infração de trânsito, a mulher se revoltou e proferiu ofensas contra os militares. Depois, o dono do carro chegou à delegacia e prestou depoimento informal.

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O condutor disse ter contratado um programa com a suspeita. Posteriormente, alegou que a mulher pegou o carro e saiu. Na delegacia, conforme mostra o vídeo, a suspeita começou a gritar, ameaçar servidores e derrubou os bancos da área de atendimento.

Em determinado momento, a mulher levantou e tomou o celular de um dos policiais civis. Depois, correu para fora da delegacia. Na fuga, a suspeita arremessou o celular ao chão. Ela foi detida. O caso é investigado pela 21ª DP.