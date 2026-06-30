Jovem sofre choque elétrico ao pendurar bandeiras do Brasil

Jovem estava em uma escada. Socorristas o reanimaram e levaram para o hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória ao levar um choque elétrico na noite desta terça-feira (30/6), na Estrutural. Segundo populares, o rapaz auxiliava outras pessoas a pendurar bandeirolas do Brasil no alto, quando encostou em um arame eletrificado.

Uma testemunha que auxiliou nos primeiros socorros relatou ao Correio que o rapaz caiu no chão, a uma altura de três metros. Ele estava em uma escada. O morador fez massagem cardíaca por cerca de 10 minutos, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

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Segundo os socorristas, eles levaram cerca de 40 minutos para reanimar a vítima. Ele foi encaminhado ao hospital, e o quadro de saúde não foi divulgado.