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Jovem sofre choque elétrico ao pendurar bandeiras do Brasil

Vítima teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelos bombeiros, que o encaminharam ao hospital

Jovem estava em uma escada. Socorristas o reanimaram e levaram para o hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)
Jovem estava em uma escada. Socorristas o reanimaram e levaram para o hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória ao levar um choque elétrico na noite desta terça-feira (30/6), na Estrutural. Segundo populares, o rapaz auxiliava outras pessoas a pendurar bandeirolas do Brasil no alto, quando encostou em um arame eletrificado.

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Uma testemunha que auxiliou nos primeiros socorros relatou ao Correio que o rapaz caiu no chão, a uma altura de três metros. Ele estava em uma escada. O morador fez massagem cardíaca por cerca de 10 minutos, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

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Segundo os socorristas, eles levaram cerca de 40 minutos para reanimar a vítima. Ele foi encaminhado ao hospital, e o quadro de saúde não foi divulgado.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/06/2026 19:44 / atualizado em 30/06/2026 19:45
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