Diretora de redação do Correio é homenageada pela Academia de Ciências

Homenagem da Abrasci ao Dia da Imprensa no auditório da Polícia Civil do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A diretora de redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, foi homenageada pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci) durante a solenidade ao Dia da Imprensa, promovida na noite desta terça-feira (30/6), no auditório da direção-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A jornalista recebeu uma medalha em reconhecimento à contribuição para a comunicação e o jornalismo. A cerimônia também marcou a posse de novos acadêmicos e a outorga de homenagens a personalidades dos meios social, cultural, empresarial, acadêmico e institucional, reunindo autoridades públicas na mesa de honra.

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Segundo a presidente do Conselho Diretor da Abrasci, Valdirene Moraes, a solenidade representa um reconhecimento ao papel desempenhado pelos profissionais da comunicação.

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"É uma grande honra para a Academia realizar esta cerimônia comemorativa pelo Dia da Imprensa. A imprensa ocupa um papel essencial na construção de uma sociedade livre e democrática. Os profissionais da comunicação contribuem diretamente para dar voz à sociedade", afirmou.

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A solenidade celebrou a atuação de profissionais e instituições que contribuem para o fortalecimento da informação, da democracia e da produção de conhecimento no país.