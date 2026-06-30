Restaurante Pinella se despede após 15 anos de história em Brasília

O movimento intenso ao longo da noite refletiu o carinho dos clientes pelo espaço - (crédito: Nathallie Lopes/CB.DA.Press)

Entre abraços, brindes, música e lembranças, o bar e restaurante Pinella, na 408 Norte, encerrou definitivamente as atividades nesta terça-feira (30/6), após 15 anos de funcionamento. O último dia reuniu frequentadores de diferentes gerações, artistas, funcionários e amigos para celebrar a trajetória de um dos espaços mais tradicionais da vida cultural e boêmia de Brasília.

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Embora o clima fosse de despedida, a palavra de ordem foi celebração. Responsável pelo estabelecimento, Flávia Attuch preferiu agradecer pela história construída ao longo de uma década e meia.

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"Hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebrar, de agradecer. Quinze anos. É um sucesso você ter um comércio por 15 anos, um bar que eu acredito que vai ficar na memória de Brasília. Deixou marca em muita gente. A gente passou 15 anos aqui nessa esquina com muita festa, com muita alegria, com muita música, muita cultura. Então é só celebrar mesmo. Hoje é dia de festa”, disse ao Correio.

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O movimento intenso ao longo da noite refletiu o carinho dos clientes pelo espaço. Mesas ocupadas, reencontros e registros em fotos marcaram a despedida de quem fez questão de participar da última "saideira" do Pinella.

DJ residente da casa durante 12 anos, Maraskin afirmou que o fechamento representa uma perda para a cena cultural da capital.

"É um bar que a gente vai perder para Brasília. Culturalmente e musicalmente falando, agregava muita coisa: MPB, blues e tantos outros estilos. A Flávia sempre tratou os músicos com muito respeito e sempre buscou se adequar às exigências. Hoje é um dia de alegria e de tristeza também. Estou enterrando um pedaço da minha vida artística aqui. Foram 12 anos maravilhosos. O Pinella vai ficar vivo nos nossos corações".

Frequentadores antigos, Henrique Bessoni e Camila Barra também fizeram questão de prestigiar o último dia da casa. Para eles, o encerramento deixa uma lacuna na cultura da cidade. "Vi a casa crescendo e se transformando. Cada apresentação de músicos, bandas e DJs que deixa de acontecer representa uma perda para Brasília como espaço cultural", afirmou Henrique.

Camila destacou o papel social desempenhado pelo restaurante ao longo dos anos."É um lugar acolhedor, onde as pessoas conhecem gente, convivem e participam da cultura da cidade. É uma perda muito grande. O Pinella cumpria uma função social muito importante na Asa Norte e vai deixar um vazio”, contou.

Fechamento anunciado

O encerramento havia sido anunciado por Flávia Attuch em 8 de junho, por meio das redes sociais do restaurante. Na publicação, a empresária relembrou a origem do Pinella, inaugurado inicialmente como um pequeno café na 116 Norte, antes de se consolidar na 408 Norte.

"Estou contando isso porque toda história tem começo, meio e fim, e a nossa história chegou ao fim", escreveu.

Ao longo do mês de junho, a casa promoveu uma programação especial chamada "Última Saideira", reunindo eventos para marcar os últimos dias de funcionamento. Na ocasião, Flávia também atribuiu o encerramento às dificuldades enfrentadas com a aplicação da Lei do Silêncio.

Segundo a empresária, somente em 2026 o estabelecimento sofreu duas interdições e acumulou mais de R$ 50 mil em multas, situação que tornou a continuidade do negócio inviável.

Entenda a Lei do Silêncio

A Lei do Silêncio no Distrito Federal é regulamentada pela Lei nº 4.092/2008. O volume máximo permitido varia de acordo com a classificação da área (residencial, comercial ou industrial) e o horário.

Período Diurno (7h às 19h): Limite de 55 decibéis (dB) em áreas residenciais.

Período Noturno (22h às 7h): Limite de 45 dB em áreas residenciais.

A fiscalização é feita pelo Instituto Brasília Ambiental, com o apoio da Polícia Militar. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), as sanções para quem desrespeita os limites começam com advertência, mas podem incluir ainda multa, interdição do estabelecimento, apreensão de equipamentos de som e até a cassação do alvará de funcionamento.