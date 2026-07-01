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CLDF aprova cadastro de condenados por estupro e violência contra mulher

Projeto de Paula Belmonte prevê banco de dados para auxiliar autoridades na prevenção e no combate aos crimes de violência de gênero

CLDF aprova criação de cadastro de condenados por estupro e violência contra a mulher - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
CLDF aprova criação de cadastro de condenados por estupro e violência contra a mulher - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (30/6), o Projeto de Lei 1099/2024, que cria o Cadastro Distrital de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro e Violência contra a Mulher. A proposta, de autoria da deputada Paula Belmonte (PSDB), estabelece um banco de dados com informações sobre condenados por esses crimes, com o objetivo de auxiliar as autoridades na prevenção e no combate à violência contra a mulher, além de reforçar a proteção às vítimas.

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Pelo texto aprovado, o cadastro deverá reunir informações como nome completo, fotografia atualizada, CPF, RG, endereço, além de dados sobre a condenação, incluindo a natureza do crime, a pena aplicada e a data da sentença. Poderão ser incluídas outras informações consideradas relevantes para a identificação e localização do condenado.

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O projeto define que o cadastro será gerido pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal e deverá observar as normas de proteção de dados e os direitos fundamentais previstos na legislação. Com a aprovação em Plenário, a matéria segue para as próximas etapas do processo legislativo antes de ser encaminhada para sanção ou veto do Executivo.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 01/07/2026 00:00
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