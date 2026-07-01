Criminoso invade comércio, atira durante assalto e deixa cliente ferido no DF

Antes de fugir, o suspeito roubou o aparelho celular de uma das vítimas e deixou o estabelecimento em uma motocicleta. O homem segue foragido - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um criminoso armado invadiu um estabelecimento comercial na QNP 15, em Ceilândia, anunciou um assalto e efetuou um disparo de arma de fogo durante o crime. O tiro atingiu o vidro do comércio, e os estilhaços feriram a perna de um cliente que estava no local. Antes de fugir, o suspeito roubou o aparelho celular de uma das vítimas e deixou o estabelecimento em uma motocicleta. O homem segue foragido.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência na segunda-feira (29/6) e, durante o atendimento, recolheu um projétil do disparo efetuado pelo autor. O material foi apresentado na 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde será utilizado nas investigações.

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Após o crime, equipes da PMDF realizaram investigações e intensificaram o patrulhamento na região com base nas características do suspeito e da motocicleta utilizada na fuga.

O cliente ferido foi socorrido por meios próprios ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, ele apresentava estado de saúde estável e não corria risco de morte.

A Polícia Militar informou que continua atuando de forma integrada com os órgãos de investigação para identificar e prender o responsável pelo assalto, reforçando o trabalho de combate à criminalidade e de preservação da segurança pública.