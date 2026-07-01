PM resgata tamanduá-bandeira filhote atropelado na DF-004, região da Candangolândia

Equipes da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal resgataram um filhote de tamanduá-bandeira que sobreviveu a um atropelamento. O animal silvestre foi encontrado no canteiro central da rodovia DF-004, nas proximidades do Viaduto Camargo Corrêa.

A guarnição foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e se dirigiu ao endereço indicado. No local, os militares constataram que o animal encontrava-se em situação de vulnerabilidade e risco iminente de atropelamento, caso tentasse atravessar as faixas de rolamento da via. Segundo a Polícia, o filhote tinha dificuldades para caminhar, estava debilitado, assustado e acuado'.

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Risco em rodovias

Segundo a PM Ambiental, os atropelamentos em rodovias representam "uma das principais ameaças" aos tamanduás-bandeiras, espécie classificada como vulnerável à extinção no Brasil.

Após ser contido e avaliado, o filhote foi levado ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus), um centro público especializado nesse tipo de fauna. Ainda não tem prazo para que o tamanduá seja devolvido à natureza.