Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo, 21º dia: confira jogos, horários e transmissões
Programação de hoje segue na fase do mata-mata, com Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Senegal, República Democrática do Congo e Bósnia em campo
Copa do Mundo 2026
Programação de hoje segue na fase do mata-mata, com Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Senegal, República Democrática do Congo e Bósnia em campo
A fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026 segue avançando, e fazendo suas vítimas pelo caminho. Nesta quarta-feira (1/7), mais três jogos decidem quem fica e quem vai para casa, iniciando o segundo mês de Copa.
O primeiro confronto de ontem, entre Noruega e Costa do Marfim, definiu o oponente do Brasil nas oitavas, terminando em 2x1 para o time noruegues. No gramado do Houston Stadium, no Texas, Estados Unidos, a trupe de Erling Haaland teve dificuldades contra o time marfinense, especialmente no segundo tempo.
Apesar disso, contou com o brilho individual para garantir a terceira presença da própria história nas oitavas de final da competição. Com o resultado, os marfinenses se despedem da competição após sua primeira classificação no mata-mata na sua história.
A Noruega encontra a Seleção brasileira no domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A segunda vitória do dia veio para a França, por 3x0 contra a Suécia, onde mostrou mais uma vez porque é uma das favoritas ao título. A atual vice-campeã venceu a disputa com um completo domínio da partida e quase sem sofrer. Nas oitavas de final, os franceses encaram o Paraguai, no próximo sábado, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Os sul-americanos eliminaram a Alemanha ontem, nos pênaltis, e chegam embalados para mais uma decisão.
Um pouco mais tarde, México venceu o Equador por 2 a 0, jogando em casa. A partida teve início com uma hora de atraso por causa da chuva. Quando a bola rolou, porém, o México tomou conta das ações desde os primeiros minutos e pouco sofreu defensivamente diante da equipe equatoriana.
Bem organizada defensivamente, a seleção da casa controlou a partida, criou as melhores oportunidades e administrou o resultado até o apito final. Acompanhada da Espanha, a seleção mexicana não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo 2026 até o momento.
O primeiro confronto de hoje é entre Inglaterra e RD Congo, às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Quem vencer esse confronto, encara o México, um dos anfitriões, nas oitavas de final.
A Inglaterra passou para a segunda fase como primeira do Grupo L, com sete pontos. A boa impressão deixada na vitória da estreia, 4 a 2 sobre a Croácia, ficou para trás, após oscilações contra Gana (empate por 0 a 0) e Panamá (2 a 0).
A seleção do RD Congo chega para este duelo como uma equipe surpreendente e resiliente. O time africano fez história ao se classificar pela primeira vez para a segunda fase da Copa do Mundo 2026. Eles garantiram a vaga com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Uzbequistão.
As 17h (de Brasilia), Belgica e Senegal entram em campo no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bosnia e Herzegovina.
Depois de empatar com Egito e Irã nas duas primeiras rodadas, a Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, resultado que garantiu aos "Diabos Vermelhos" a liderança do Grupo G e a classificação para a fase eliminatória. Na última Copa do Mundo, a seleção foi eliminada na fase de grupos.
Do outro lado do campo, a forte seleção senegalesa também não viveu bons momentos na primeira fase; perdendo para França e Noruega, mas goleando o Iraque por 5x0 na ultima rodada do Grupo I, se classificou entre os melhores terceiro colocados.
Para encerrar o dia, é a vez de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, às 21h, no Estádio Levi’s, na Califórnia, Estados Unidos. O duelo terá trio de arbitragem brasileiro, comandado por Raphael Claus.
Líder do Grupo D, com seis pontos, os EUA sofreram um revés na última rodada, na derrota por 3x2 para a Turquia. Agora, contando com o apoio da torcida, buscam se consolidar entre as grandes seleções de futebol global.
Para a Bósnia, chegar ao mata-mata da Copa do Mundo tem um peso diferente nesta que é a segunda participação dos europeus em mundiais. A seleção se classificou como um dos melhores terceiros colocados.
Inglaterra x RD Congo
Horário: 13h (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Atlanta, Estados Unidos.
Onde assistir:
Streaming: Cazé TV
Bélgica x Senegal
Horário: 17h (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Seattle, Estados Unidos.
Onde assistir:
TV aberta: TV Globo
TV fechada: Sportv
Streaming: Cazé TV e getv
Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
Horário: 21h (Horário de Brasília);
Local: Estádio Levi’s, Estados Unidos.
Onde assistir:
Streaming: Cazé TV