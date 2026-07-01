Copa do Mundo, 21º dia: confira jogos, horários e transmissões

Harry Kane marcou duas vezes na vitória inglesa sobre a Croácia - (crédito: AFP)

A fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026 segue avançando, e fazendo suas vítimas pelo caminho. Nesta quarta-feira (1/7), mais três jogos decidem quem fica e quem vai para casa, iniciando o segundo mês de Copa.

O primeiro confronto de ontem, entre Noruega e Costa do Marfim, definiu o oponente do Brasil nas oitavas, terminando em 2x1 para o time noruegues. No gramado do Houston Stadium, no Texas, Estados Unidos, a trupe de Erling Haaland teve dificuldades contra o time marfinense, especialmente no segundo tempo.

Apesar disso, contou com o brilho individual para garantir a terceira presença da própria história nas oitavas de final da competição. Com o resultado, os marfinenses se despedem da competição após sua primeira classificação no mata-mata na sua história.

A Noruega encontra a Seleção brasileira no domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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A segunda vitória do dia veio para a França, por 3x0 contra a Suécia, onde mostrou mais uma vez porque é uma das favoritas ao título. A atual vice-campeã venceu a disputa com um completo domínio da partida e quase sem sofrer. Nas oitavas de final, os franceses encaram o Paraguai, no próximo sábado, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Os sul-americanos eliminaram a Alemanha ontem, nos pênaltis, e chegam embalados para mais uma decisão.

Um pouco mais tarde, México venceu o Equador por 2 a 0, jogando em casa. A partida teve início com uma hora de atraso por causa da chuva. Quando a bola rolou, porém, o México tomou conta das ações desde os primeiros minutos e pouco sofreu defensivamente diante da equipe equatoriana.

Bem organizada defensivamente, a seleção da casa controlou a partida, criou as melhores oportunidades e administrou o resultado até o apito final. Acompanhada da Espanha, a seleção mexicana não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo 2026 até o momento.

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Jogos de hoje

O primeiro confronto de hoje é entre Inglaterra e RD Congo, às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Quem vencer esse confronto, encara o México, um dos anfitriões, nas oitavas de final.

A Inglaterra passou para a segunda fase como primeira do Grupo L, com sete pontos. A boa impressão deixada na vitória da estreia, 4 a 2 sobre a Croácia, ficou para trás, após oscilações contra Gana (empate por 0 a 0) e Panamá (2 a 0).

A seleção do RD Congo chega para este duelo como uma equipe surpreendente e resiliente. O time africano fez história ao se classificar pela primeira vez para a segunda fase da Copa do Mundo 2026. Eles garantiram a vaga com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Uzbequistão.

As 17h (de Brasilia), Belgica e Senegal entram em campo no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bosnia e Herzegovina.

Depois de empatar com Egito e Irã nas duas primeiras rodadas, a Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, resultado que garantiu aos "Diabos Vermelhos" a liderança do Grupo G e a classificação para a fase eliminatória. Na última Copa do Mundo, a seleção foi eliminada na fase de grupos.

Do outro lado do campo, a forte seleção senegalesa também não viveu bons momentos na primeira fase; perdendo para França e Noruega, mas goleando o Iraque por 5x0 na ultima rodada do Grupo I, se classificou entre os melhores terceiro colocados.

Para encerrar o dia, é a vez de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, às 21h, no Estádio Levi’s, na Califórnia, Estados Unidos. O duelo terá trio de arbitragem brasileiro, comandado por Raphael Claus.

Líder do Grupo D, com seis pontos, os EUA sofreram um revés na última rodada, na derrota por 3x2 para a Turquia. Agora, contando com o apoio da torcida, buscam se consolidar entre as grandes seleções de futebol global.

Para a Bósnia, chegar ao mata-mata da Copa do Mundo tem um peso diferente nesta que é a segunda participação dos europeus em mundiais. A seleção se classificou como um dos melhores terceiros colocados.

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de segunda-feira (29/6) da Copa do Mundo de 2026:

Inglaterra x RD Congo

Horário: 13h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Atlanta, Estados Unidos.

Onde assistir:

Streaming: Cazé TV





Bélgica x Senegal

Horário: 17h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Seattle, Estados Unidos.

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: Sportv

Streaming: Cazé TV e getv





Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Horário: 21h (Horário de Brasília);

Local: Estádio Levi’s, Estados Unidos.

Onde assistir: