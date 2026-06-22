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RESGATE

Veado-catingueiro é resgatado em uma residência em Planaltina

O animal foi encontrado ferido no banheiro da residência e recebeu atendimento especializado

o animal foi disposto em uma caixa de transporte adequada e encaminhado ao Hospital Veterinário, onde permanece para avaliação clínica e tratamento adequado - (crédito: Divulgação / PMDF)
o animal foi disposto em uma caixa de transporte adequada e encaminhado ao Hospital Veterinário, onde permanece para avaliação clínica e tratamento adequado - (crédito: Divulgação / PMDF)

Por Beatriz Ocké*—Nesta segunda-feira (22/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para realizar o resgate de um veado-catingueiro preso no banheiro de uma residência em Planaltina. 

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Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais militares identificaram um animal juvenil, supostamente da espécie veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), com ferimentos e sinais de fragilidade. 

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Para o resgate, a equipe utilizou técnicas especializadas de contenção e manejo de fauna silvestre, preservando a integridade física do animal e garantindo a segurança dos moradores. Em seguida, o animal foi disposto em uma caixa de transporte adequada e encaminhado ao Hospital Veterinário, onde permanece para avaliação clínica e tratamento adequado. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 14:39
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