Veado-catingueiro é resgatado em uma residência em Planaltina

o animal foi disposto em uma caixa de transporte adequada e encaminhado ao Hospital Veterinário, onde permanece para avaliação clínica e tratamento adequado - (crédito: Divulgação / PMDF)

Por Beatriz Ocké*—Nesta segunda-feira (22/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para realizar o resgate de um veado-catingueiro preso no banheiro de uma residência em Planaltina.

Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais militares identificaram um animal juvenil, supostamente da espécie veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), com ferimentos e sinais de fragilidade.

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Para o resgate, a equipe utilizou técnicas especializadas de contenção e manejo de fauna silvestre, preservando a integridade física do animal e garantindo a segurança dos moradores. Em seguida, o animal foi disposto em uma caixa de transporte adequada e encaminhado ao Hospital Veterinário, onde permanece para avaliação clínica e tratamento adequado.