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Traficante que anunciava drogas por WhatsApp é preso

O homem utilizava emojis para anunciar a disponibilidade de drogas. Ele foi preso em flagrante no Setor M Norte enquanto carregava porções de cocaína

O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas e receptação - (crédito: PCDF/Divulgação)
O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas e receptação - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 23 anos, que utilizava a funcionalidade dos status do WhatsApp para vender drogas, foi preso em Ceilândia, na tarde dessa terça-feira (30/6). A prisão integra a operação Status On, que faz referência ao fato de o suspeito usar o aplicativo de mensagem para vender drogas. 

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Segundo o delegado da 15ª DP (Ceilândia), João Ataliba Neto, as investigações começaram após identificar publicações no status do WhatsApp em que o suspeito publicava emojis para anunciar a venda de drogas. “O investigado publicava imagens e códigos que permitiam aos usuários identificar rapidamente quais entorpecentes estavam disponíveis para venda, bem como seus respectivos preços, transformando o aplicativo em uma verdadeira vitrine do tráfico”, explicou o delegado.

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Entre os emojis utilizados pelo homem, estavam o golfinho, a bandeira da Colômbia, a figura de um doce e uma folha de papel. O golfinho correspondia a cocaína; a bandeira da Colômbia era para uma variação de maconha conhecida como Colombia Gold; o doce era ecstasy (MDMA), conhecido popularmente como bala; e a folha de papel era LSD, também conhecida como papel ou selo.

Emojis eram usados para indicar disponibilidade das drogas
Emojis eram usados para indicar disponibilidade das drogas (foto: PCDF/Divulgação)

Como anunciado no aplicativo de mensagem, o homem comercializava porções de cocaína por R$ 50 e fazia uma espécie de promoção, oferecendo três porções por R$ 130. As outras drogas também eram anunciadas com condições especiais. Segundo a polícia, a forma como a droga era comercializada garantia uma compra rápida e discreta para os usuários. 

Após a seleção e pagamento por parte dos clientes, o suspeito realizava a entrega da droga em um local previamente combinado. Em um desses encontros, realizado na última terça, a polícia prendeu o homem em flagrante, na EQNM 19/21, no Setor M Norte, em Ceilândia. 

“No momento em que o traficante compareceu ao local previamente ajustado, foi abordado pelos agentes, sendo encontrado em sua posse 10 porções de cocaína, já fracionadas, embaladas e prontas para comercialização”, explicou João Ataliba Neto, delegado da 15ª DP. Além dos entorpecentes, o celular utilizado para as negociações também foi apreendido.  

Além do tráfico, o homem também foi autuado por receptação. Ao analisar o aparelho celular, os policiais constataram que ele era produto de furto, sendo registrado na 26ª DP, em Samambaia Norte. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/07/2026 15:28
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