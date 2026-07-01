Traficante e adolescente são presos após polícia encontrar drogas em terreno

Operação ocorreu em Planaltina. Foram apreendidas barras de cocaína, porções de crack e skunk, uma balança de precisão, embalagens utilizadas para comercialização de drogas, três celulares e R$ 501 - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um suspeito de tráfico foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante uma ação coordenada pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) nesta quarta-feira (1º/7). A ofensiva contou com o apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I) e da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE), que empregou equipes especializadas com cães farejadores.

A ação ocorreu em um terreno situado entre as residências dos investigados, em Planaltina. Durante as diligências foram apreendidas barras de cocaína, diversas porções de crack e skunk, além de uma balança de precisão, embalagens utilizadas para comercialização de drogas, três celulares e R$ 501.

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Além do homem, um adolescente também foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. As substâncias foram encaminhadas para exame pericial, e as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos na atividade criminosa.

