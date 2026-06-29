Forças de segurança apreendem mais de 320 quilos de drogas

No Paraná, com ajuda da PM e da PRF, foram apreendidos 319 kg de maconha no município de Balsa Nova - (crédito: Reprodução Polícia Federal)

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), iniciativa do Ministério da Justiça em colaboração com órgãos estaduais e federais, realizaram, entre os dias 22 e 28 de junho, diversas ações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. A ofensiva resultou na apreensão de mais de 320 quilos de drogas e na prisão de vários suspeitos.

No Paraná, com ajuda da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos 319 kg de maconha no município de Balsa Nova. A droga estava no interior de um veículo abordado, e o motorista foi preso em flagrante.

Já a Força Integrada de Roraima prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas no município de Rorainópolis. A ação apreendeu cerca de 2,8 kg de cocaína, pasta base e skunk, além de dois revólveres calibre .38, munições, balanças de precisão, dinheiro em espécie e veículos utilizados na atividade criminosa.

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Além disso, prendeu, no município de Mucajaí, um foragido por tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos tabletes e porções de maconha prontas para comercialização. O homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas.

A Ficco Bahia prendeu em flagrante um suspeito de lavagem de dinheiro com cerca de R$ 700 mil em espécie. O montante apreendido teria sido sacado pouco antes da abordagem, apresentando compatibilidade com operações financeiras atualmente sob apuração.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro