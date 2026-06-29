Forças de segurança apreendem mais de 320 quilos de drogas

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), iniciativa do Ministério da Justiça em colaboração com órgãos estaduais e federais, realizaram, entre os dias 22 e 28 de junho, diversas ações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. A ofensiva resultou na apreensão de mais de 320 quilos de drogas e na prisão de vários suspeitos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
-
Leia mais: Operação apreende 14,6 toneladas de drogas e causa prejuízo de R$ 518 milhões ao crime
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No Paraná, com ajuda da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos 319 kg de maconha no município de Balsa Nova. A droga estava no interior de um veículo abordado, e o motorista foi preso em flagrante.
Já a Força Integrada de Roraima prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas no município de Rorainópolis. A ação apreendeu cerca de 2,8 kg de cocaína, pasta base e skunk, além de dois revólveres calibre .38, munições, balanças de precisão, dinheiro em espécie e veículos utilizados na atividade criminosa.
Além disso, prendeu, no município de Mucajaí, um foragido por tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos tabletes e porções de maconha prontas para comercialização. O homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas.
A Ficco Bahia prendeu em flagrante um suspeito de lavagem de dinheiro com cerca de R$ 700 mil em espécie. O montante apreendido teria sido sacado pouco antes da abordagem, apresentando compatibilidade com operações financeiras atualmente sob apuração.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil Morte brutal de estudante de medicina gera onda de revolta em Minas
- Brasil Vídeos revelam bate-boca que levou à anulação de júri no caso Gritzbach
- Brasil Neymar doa R$ 1,3 milhão para vítimas do terremoto na Venezuela
- Brasil Rio tem greve de motoristas de ônibus; sindicato diz que 30 foram depredados
- Brasil Quina de São João: veja os números sorteados do concurso 7051
- Brasil Tribunal de SC nega a mulher pensão alimentícia do ex para pets