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COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS

Forças de segurança apreendem mais de 320 quilos de drogas

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) realizaram diversas ações na última semana, que resultaram na apreensão de drogas em diferentes regiões do país e em série de prisões

No Paraná, com ajuda da PM e da PRF, foram apreendidos 319 kg de maconha no município de Balsa Nova - (crédito: Reprodução Polícia Federal)
No Paraná, com ajuda da PM e da PRF, foram apreendidos 319 kg de maconha no município de Balsa Nova - (crédito: Reprodução Polícia Federal)

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), iniciativa do Ministério da Justiça em colaboração com órgãos estaduais e federais, realizaram, entre os dias 22 e 28 de junho, diversas ações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. A ofensiva resultou na apreensão de mais de 320 quilos de drogas e na prisão de vários suspeitos. 

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No Paraná, com ajuda da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos 319 kg de maconha no município de Balsa Nova. A droga estava no interior de um veículo abordado, e o motorista foi preso em flagrante. 

Já a Força Integrada de Roraima prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas no município de Rorainópolis. A ação apreendeu cerca de 2,8 kg de cocaína, pasta base e skunk, além de dois revólveres calibre .38, munições, balanças de precisão, dinheiro em espécie e veículos utilizados na atividade criminosa. 

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Além disso, prendeu, no município de Mucajaí, um foragido por tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos tabletes e porções de maconha prontas para comercialização. O homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas.

A Ficco Bahia prendeu em flagrante um suspeito de lavagem de dinheiro com cerca de R$ 700 mil em espécie. O montante apreendido teria sido sacado pouco antes da abordagem, apresentando compatibilidade com operações financeiras atualmente sob apuração.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 29/06/2026 11:41 / atualizado em 29/06/2026 11:42
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