Casal que matou homem no Riacho Fundo é preso em Luziânia

Casal foi localizado em uma casa em Luziânia (GO) - (crédito: Material cedido ao Correio)

O casal envolvido na morte de um homem na Quadra 510 do Recanto das Emas, na madrugada de terça-feira (30/6), após o jogo do Brasil e Japão, foi preso em Luziânia horas após o crime. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Após o homicídio, a PMDF recebeu informações que os suspeitos haviam fugido para Luziânia, em Goiás. A ação foi realizada pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SIC/VIO) da 27ª Delegacia de Polícia, do Grupo Tático Operacional 47 (Recanto das Emas) e da Força Tática do 10º BPM.

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Após serviços de inteligência, os suspeitos foram localizados no bairro JK. Segundo a PMDF, enquanto a equipe do GTOP 47 se deslocava para o local, policiais do 10º BPM da PMGO confirmaram a presença dos suspeitos na varanda do imóvel. Por causa do risco de fuga, a equipe da Força Tática foi acionada para realizar a abordagem.

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O morador da casa onde o casal se escondia permitiu a entrada dos policiais. Durante a abordagem, ambos apresentaram informações relacionadas à participação no homicídio. Os dois foram conduzidos à 27ª Delegacia (Recanto das Emas), onde o flagrante foi feito.





