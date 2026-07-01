Paulo Octávio diz que candidatura ao Senado ainda não está definida

Paulo Octávio esteve no oficialização de Kassab como pré-candidato à vice-presidente na chapa do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

Embora seja o nome defendido pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal nas eleições de outubro, o empresário Paulo Octávio afirma que sua candidatura ainda não está confirmada.

Paulo Octávio, que esteve no oficialização de Kassab como pré-candidato à vice-presidente na chapa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou ao Correio que, apesar do interesse de Kassab em vê-lo na disputa, "ainda não tem nada definido".

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A articulação em discussão prevê que Paulo Octávio componha a chapa encabeçada pelo ex-governador José Roberto Arruda, pré-candidato ao Governo do Distrito Federal. Em junho, Gilberto Kassab, Paulo Octávio e José Roberto Arruda se reuniram para tratar do assunto.

Nas redes sociais, Kassab manifestou publicamente apoio à candidatura do empresário ao Senado. "Com Arruda governador e Paulo Octávio senador, Brasília conseguirá superar os grandes desafios que tem pela frente", escreveu o presidente nacional do PSD.

Paulo Octávio já representou o Distrito Federal no Senado entre 2003 e 2007. À época, deixou o mandato que poderia exercer até 2011, para assumir o cargo de vice-governador do DF na chapa liderada por José Roberto Arruda.

