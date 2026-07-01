Distritais aprovam inclusão da Semana Niemeyer no calendário do DF

A proposta, de autoria da deputada Doutora Jane (à esq.), prevê que a programação seja realizada anualmente na segunda semana de dezembro - (crédito: Reprodução)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, em primeiro turno, na noite de terça-feira (30/6), o Projeto de Lei nº 2.287/2026, que institui a Semana Niemeyer Brasília Week no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal. A proposta, de autoria da deputada distrital Doutora Jane, prevê que a programação seja realizada anualmente na segunda semana de dezembro.

Durante a sessão plenária, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura e parecer pela admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, foi aprovado em votação simbólica pelos deputados presentes.

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Segundo a justificativa da proposta, a iniciativa busca consolidar Brasília como referência internacional em arquitetura, urbanismo, arte e cultura, além de valorizar o legado do arquiteto Oscar Niemeyer, responsável por grande parte dos edifícios que compõem o conjunto urbanístico da capital federal, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade.

A Semana Niemeyer Brasília Week deverá reunir atividades culturais, artísticas, educacionais e acadêmicas relacionadas à arquitetura e ao urbanismo. Entre as ações previstas pelos organizadores estão exposições, fóruns internacionais, palestras, experiências imersivas, apresentações culturais e musicais, feira literária e debates sobre cidades, sustentabilidade e inovação.

A escolha da segunda semana de dezembro coincide com o aniversário de Oscar Niemeyer, celebrado em 15 de dezembro. A expectativa é que o evento fortaleça o turismo cultural, incentive a economia criativa e amplie a projeção internacional de Brasília.

Para se tornar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno pela CLDF. Após essa etapa, o texto será encaminhado à Governadora do DF Celina Leão para sanção ou veto.