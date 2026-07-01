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Recanto das Emas

Suspeito de estupro volta à prisão após frequentar praça ao lado da escola da vítima

Polícia Civil informou à Justiça que investigado descumpriu as regras da prisão domiciliar, e a prisão preventiva foi restabelecida

Homem foi preso nesta quarta-feira (1º/7) - (crédito: PDF/Divulgação)
Homem foi preso nesta quarta-feira (1º/7) - (crédito: PDF/Divulgação)

Um homem de 59 anos, investigado por estupro de vulnerável, voltou a ser preso nesta quarta-feira (1º/7) após descumprir as condições da prisão domiciliar, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Agentes da Seção de Atendimento à Mulher (SAM), da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o homem conhecido como "Tom Estrela".

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De acordo com a investigação, o suspeito, que respondia ao processo em prisão domiciliar, passou a frequentar diariamente uma praça ao lado da escola da vítima, contrariando as medidas impostas pela Justiça.

Ele havia sido preso anteriormente por suspeita de estuprar um menino de 9 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em uma área isolada, atrás de uma pista de motocross. A criança andava de bicicleta quando teria sido abordada pelo investigado, que a levou até o local onde os abusos teriam acontecido.

Durante o processo, a defesa alegou insanidade mental. Com isso, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar.

Após a polícia informar à Justiça o descumprimento das medidas cautelares, o Ministério Público requereu a retomada da prisão preventiva. O pedido foi aceito, e o investigado foi detido nesta quarta-feira.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/07/2026 16:34
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