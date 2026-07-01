Suspeito de estupro volta à prisão após frequentar praça ao lado da escola da vítima

Um homem de 59 anos, investigado por estupro de vulnerável, voltou a ser preso nesta quarta-feira (1º/7) após descumprir as condições da prisão domiciliar, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Agentes da Seção de Atendimento à Mulher (SAM), da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o homem conhecido como "Tom Estrela".

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De acordo com a investigação, o suspeito, que respondia ao processo em prisão domiciliar, passou a frequentar diariamente uma praça ao lado da escola da vítima, contrariando as medidas impostas pela Justiça.

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Ele havia sido preso anteriormente por suspeita de estuprar um menino de 9 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em uma área isolada, atrás de uma pista de motocross. A criança andava de bicicleta quando teria sido abordada pelo investigado, que a levou até o local onde os abusos teriam acontecido.

Durante o processo, a defesa alegou insanidade mental. Com isso, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar.

Após a polícia informar à Justiça o descumprimento das medidas cautelares, o Ministério Público requereu a retomada da prisão preventiva. O pedido foi aceito, e o investigado foi detido nesta quarta-feira.



