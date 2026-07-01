Faixa exclusiva da EPNB é liberada para veículos até sexta-feira (3/7)

O Detran-DF instalou sinalização específica e painéis eletrônicos para orientar os condutores que trafegam pela região - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) vai liberar, de forma temporária, a faixa exclusiva de ônibus da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/ DF-075) para o tráfego geral de veículos desta quarta-feira (1º/7) até as 23h59 da sexta-feira (3/7). A medida visa assegurar a fluidez do trânsito, devido às obras em andamento na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante, na altura da ponte sobre o Córrego Vicente Pires.

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As obras, iniciadas no último dia 26 de junho, estavam previstas para terminar nesta quarta-feira (1º/7), mas foram prorrogadas para esta sexta-feira (3/7). Os serviços estão sendo executadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF). A interdição ocorre em razão dos trabalhos de retirada de estrutura metálica e tubulação, da execução da rede de drenagem e a recuperação do pavimento da ponte.

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O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que instalou sinalização específica e painéis eletrônicos para orientar os condutores que trafegam pela região da EPNB.



