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Ciclista de 49 anos morre atropelado por ônibus na EPTG

Vítima teve uma parada cardiorrespiratória. Colisão aconteceu por volta das 14h desta quarta-feira (1º/7)

Os bombeiros iniciaram o protocolo de trauma e de reanimação, mas o óbito foi declarado ainda no local - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)
Os bombeiros iniciaram o protocolo de trauma e de reanimação, mas o óbito foi declarado ainda no local - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), por volta das 14h desta quarta-feira (1º/7).

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Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a vítima era um homem de 49 anos.

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Ao atender a ocorrência, socorristas do CBMDF encontraram a vítima caída ao chão em estado grave e em parada cardiorrespiratória.

Os militares iniciaram o protocolo de trauma e de reanimação, mas o óbito foi declarado ainda no local. A dinâmica do sinistro ainda é desconhecida.

Matéria em atualização

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/07/2026 15:33
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