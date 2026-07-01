Ciclista de 49 anos morre atropelado por ônibus na EPTG

Os bombeiros iniciaram o protocolo de trauma e de reanimação, mas o óbito foi declarado ainda no local - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), por volta das 14h desta quarta-feira (1º/7).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a vítima era um homem de 49 anos.

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Ao atender a ocorrência, socorristas do CBMDF encontraram a vítima caída ao chão em estado grave e em parada cardiorrespiratória.

Os militares iniciaram o protocolo de trauma e de reanimação, mas o óbito foi declarado ainda no local. A dinâmica do sinistro ainda é desconhecida.

Matéria em atualização