Jovens são roubadas e estupradas em terreno baldio do DF

Vítimas contaram terem sido obrigadas a caminhar até um terreno baldio, onde o crime foi cometido - (crédito: Pixabay/ reprodução)

Duas jovens, de 20 e 21 anos, viveram momentos de terror ao serem abordadas, roubadas e estupradas em uma área de mata, próximo a uma escola, em Sobradinho. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (30/6). O autor foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Segundo as vítimas, elas saíam da rodoviária e retornavam do trabalho quando um homem de 42 anos se aproximou com uma faca. Elas contaram terem sido obrigadas a caminhar até um terreno baldio, onde teriam sido abusadas sexualmente. Em um momento de descuido do agressor, as jovens tomaram a faca dele e conseguiram fugir.

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Nuas, elas pediram ajuda a um motorista de transporte por aplicativo. O rapaz as levou até a delegacia.

Investigadores da PCDF saíram em busca do suspeito e o encontraram na região. Ele tentou esconder-se embaixo de um caminhão, mas foi detido. O caso segue em investigação.