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Sobradinho

Jovens são roubadas e estupradas em terreno baldio do DF

As vítimas, de 20 e 21 anos, retornavam do trabalho quando foram surpreendidas por um homem de 42 anos. Ele foi preso em flagrante

Vítimas contaram terem sido obrigadas a caminhar até um terreno baldio, onde o crime foi cometido - (crédito: Pixabay/ reprodução)
Vítimas contaram terem sido obrigadas a caminhar até um terreno baldio, onde o crime foi cometido - (crédito: Pixabay/ reprodução)

Duas jovens, de 20 e 21 anos, viveram momentos de terror ao serem abordadas, roubadas e estupradas em uma área de mata, próximo a uma escola, em Sobradinho. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (30/6). O autor foi preso em flagrante pela Polícia Civil. 

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Segundo as vítimas, elas saíam da rodoviária e retornavam do trabalho quando um homem de 42 anos se aproximou com uma faca. Elas contaram terem sido obrigadas a caminhar até um terreno baldio, onde teriam sido abusadas sexualmente. Em um momento de descuido do agressor, as jovens tomaram a faca dele e conseguiram fugir. 

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Nuas, elas pediram ajuda a um motorista de transporte por aplicativo. O rapaz as levou até a delegacia. 

Investigadores da PCDF saíram em busca do suspeito e o encontraram na região. Ele tentou esconder-se embaixo de um caminhão, mas foi detido. O caso segue em investigação.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/07/2026 18:30
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