Evento homenageia e premia os melhores da culinaria goianiense

A segunda edição do Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô Goiânia, uma das mais importantes iniciativas de valorização do setor gastronômico da capital, anunciou, nessa quarta-feira (1º/7), os grandes vencedores.
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Apresentado pelo Senac, o prêmio é realizado pelo Correio Braziliense e pela Revista Encontro e reconhece os estabelecimentos, profissionais e empreendedores que ajudam a construir a reputação de Goiânia como um dos principais polos gastronômicos do país.
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Foram 35 categorias de diferentes segmentos da gastronomia. Entre os destaques estão os títulos de Melhor Restaurante de Goiânia (Íz), Melhor Bar/Botequim (Celsin & Cia), Melhor Pamonharia (Pamonha Oeste), Melhor Adega (Vine Adega), Melhor Cafeteria (Ópera Café e Bistrô), Melhor Pizzaria (Artesano Pizza e Pesto), Melhor Hamburgueria (Lifebox Burguer) e Melhor Confeitaria (Richesse).
Além dos estabelecimentos, foram premiados, ainda, os três melhores chefs do ano, sommeliers e maîtres. Confira a lista completa abaixo.
A escolha dos vencedores reuniu a opinião do público, por meio de votação popular — este ano, foram cerca de 90 mil votos — e a avaliação de um júri formado por 50 frequentadores assíduos e conhecedores da cena gastronômica da cidade, garantindo representatividade e credibilidade ao resultado.
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Foi entregue aos convidados o anuário da Revista Encontro Gastrô, publicação especial que traz reportagens sobre todos os campeões da premiação e apresenta um Guia Gastronômico de Goiânia.
A cerimônia reuniu empresários do setor de alimentação fora do lar, chefs, proprietários de bares e restaurantes, parceiros, patrocinadores, autoridades, jurados, jornalistas e influenciadores digitais, em uma confraternização que celebrou o talento, a criatividade e a força da gastronomia goianiense.
Para o vice-presidente do Correio, André Lamounier, o prêmio já se consolidou como um importante reconhecimento ao setor. "O Encontro Gastrô vai além de uma premiação. É uma homenagem ao trabalho, à criatividade e à dedicação de todos que contribuem para fazer da gastronomia de Goiânia uma referência nacional", afirmou.
"O Encontro Gastrô reconhece o trabalho dos profissionais e empreendedores que contribuem para o fortalecimento desse setor tão importante para a nossa economia", destacou Leopoldo Veiga Jardim, diretor regional do Senac Goiás.
Confira os ganhadores:
LANCHES E GULOSEIMAS
BUFÊ DE FESTA
Liliane LoboBuffet
CAFETERIA
Ópera Café e Bistrô
CONFEITARIA
Richesse Confeitaria
SALGADO
Biscoitos Pereira
HAMBÚRGUER/SANDUÍCHE
Lifebox Burguer
PIT DOG
Buldog’s Sanduicheria
PADARIA
Dolcci Empório
PAMONHA
Pamonha Oeste
BRUNCH
Biscoitos Pereira (Loja Alameda Dom Emanuel)
GELATERIA/SORVETERIA
Alata
DIVERSÃO
CARTA DE DRINQUES
Zimbro Cocktails & Co.
BAR/ BOTEQUIM
Celsin & Cia
CERVEJARIA/CHOPERIA
Brauhaus Restobier
GASTROBAR
Alma Boutique Bar
BAR E RESTAURANTE COM BRINQUEDOTECA
Cervejaria Mangueiras
ADEGA
Vine Adega
BOA MESA
BUFÊ SELF-SERVICE
Rosas Gastronomia
COZINHA SAUDÁVEL
Panela Mágica
PEIXES/FRUTOS DO MAR
Porto Cave
FEIJOADA
Restaurante Ipê (Castro’s Hotel)
PIZZARIA
Artesano Pizza e Pesto
SABORES REGIONAIS
ÁRABE
Restaurante Árabe
JAPONÊS/ASIÁTICO
Kanpai Blue
COZINHA GOIANA
Restaurante Popular
COZINHA NORDESTINA
Carne de Sol 1008
COZINHA DO MUNDO
Grá Bistrô e Rooftoop
ALTA GASTRONOMIA
CARNE/PARRILLA
Pobre Juan
CARTA DE VINHOS
Kabanas
COZINHA CONTEMPORÂNEA
Fulles Kitchen
ITALIANO
1929 TratoriaModerna
RESTAURANTE REVELAÇÃO
Lambretta
MELHOR RESTAURANTE DE GOIÂNIA
Íz
PROFISSIONAIS
CHEF DO ANO
1º - Ian Baiocchi (Grupo Íz)
2º - Carolina Amorim (Kabanas)
3º- Edvânia Nogueira (Porto Cave)
SOMMELIER DO ANO
1º - Alexsander de Oliveira (Cucina Mia)
2-º Gabriela Dias (Kabanas) (destaque)
3º- Nilton de Souza Ribeiro (1929)
MAÎTRE DO ANO
1º- José Nascimento (Kabanas)
2º - João Moreira (Fulles)
3º - Altemir Lopes (1929)
HOMENAGEM
João Guilherme Schwan