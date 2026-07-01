Evento homenageia e premia os melhores da culinaria goianiense

A segunda edição do Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô Goiânia, uma das mais importantes iniciativas de valorização do setor gastronômico da capital, anunciou, nessa quarta-feira (1º/7), os grandes vencedores.

Apresentado pelo Senac, o prêmio é realizado pelo Correio Braziliense e pela Revista Encontro e reconhece os estabelecimentos, profissionais e empreendedores que ajudam a construir a reputação de Goiânia como um dos principais polos gastronômicos do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festival de cultura coreana leva atrações gratuitas para o Parque da Cidade

Foram 35 categorias de diferentes segmentos da gastronomia. Entre os destaques estão os títulos de Melhor Restaurante de Goiânia (Íz), Melhor Bar/Botequim (Celsin & Cia), Melhor Pamonharia (Pamonha Oeste), Melhor Adega (Vine Adega), Melhor Cafeteria (Ópera Café e Bistrô), Melhor Pizzaria (Artesano Pizza e Pesto), Melhor Hamburgueria (Lifebox Burguer) e Melhor Confeitaria (Richesse).

Além dos estabelecimentos, foram premiados, ainda, os três melhores chefs do ano, sommeliers e maîtres. Confira a lista completa abaixo.

A escolha dos vencedores reuniu a opinião do público, por meio de votação popular — este ano, foram cerca de 90 mil votos — e a avaliação de um júri formado por 50 frequentadores assíduos e conhecedores da cena gastronômica da cidade, garantindo representatividade e credibilidade ao resultado.

Leia também: CLDF aprova retomada da distribuição gratuita de pão e leite

Foi entregue aos convidados o anuário da Revista Encontro Gastrô, publicação especial que traz reportagens sobre todos os campeões da premiação e apresenta um Guia Gastronômico de Goiânia.

A cerimônia reuniu empresários do setor de alimentação fora do lar, chefs, proprietários de bares e restaurantes, parceiros, patrocinadores, autoridades, jurados, jornalistas e influenciadores digitais, em uma confraternização que celebrou o talento, a criatividade e a força da gastronomia goianiense.

Para o vice-presidente do Correio, André Lamounier, o prêmio já se consolidou como um importante reconhecimento ao setor. "O Encontro Gastrô vai além de uma premiação. É uma homenagem ao trabalho, à criatividade e à dedicação de todos que contribuem para fazer da gastronomia de Goiânia uma referência nacional", afirmou.

"O Encontro Gastrô reconhece o trabalho dos profissionais e empreendedores que contribuem para o fortalecimento desse setor tão importante para a nossa economia", destacou Leopoldo Veiga Jardim, diretor regional do Senac Goiás.

Confira os ganhadores:

LANCHES E GULOSEIMAS

BUFÊ DE FESTA

Liliane LoboBuffet





CAFETERIA

Ópera Café e Bistrô

CONFEITARIA

Richesse Confeitaria

SALGADO

Biscoitos Pereira



HAMBÚRGUER/SANDUÍCHE

Lifebox Burguer



PIT DOG

Buldog’s Sanduicheria

PADARIA

Dolcci Empório

PAMONHA

Pamonha Oeste

BRUNCH

Biscoitos Pereira (Loja Alameda Dom Emanuel)





GELATERIA/SORVETERIA

Alata



DIVERSÃO

CARTA DE DRINQUES

Zimbro Cocktails & Co.







BAR/ BOTEQUIM

Celsin & Cia







CERVEJARIA/CHOPERIA

Brauhaus Restobier







GASTROBAR

Alma Boutique Bar







BAR E RESTAURANTE COM BRINQUEDOTECA

Cervejaria Mangueiras







ADEGA

Vine Adega







BOA MESA







BUFÊ SELF-SERVICE

Rosas Gastronomia

COZINHA SAUDÁVEL

Panela Mágica





PEIXES/FRUTOS DO MAR

Porto Cave







FEIJOADA

Restaurante Ipê (Castro’s Hotel)





PIZZARIA

Artesano Pizza e Pesto







SABORES REGIONAIS







ÁRABE

Restaurante Árabe

JAPONÊS/ASIÁTICO

Kanpai Blue







COZINHA GOIANA

Restaurante Popular





COZINHA NORDESTINA

Carne de Sol 1008

COZINHA DO MUNDO

Grá Bistrô e Rooftoop





ALTA GASTRONOMIA



CARNE/PARRILLA

Pobre Juan

CARTA DE VINHOS

Kabanas





COZINHA CONTEMPORÂNEA

Fulles Kitchen





ITALIANO

1929 TratoriaModerna





RESTAURANTE REVELAÇÃO

Lambretta







MELHOR RESTAURANTE DE GOIÂNIA

Íz



PROFISSIONAIS



CHEF DO ANO

1º - Ian Baiocchi (Grupo Íz)

2º - Carolina Amorim (Kabanas)

3º- Edvânia Nogueira (Porto Cave)



SOMMELIER DO ANO

1º - Alexsander de Oliveira (Cucina Mia)

2-º Gabriela Dias (Kabanas) (destaque)

3º- Nilton de Souza Ribeiro (1929)



MAÎTRE DO ANO

1º- José Nascimento (Kabanas)

2º - João Moreira (Fulles)

3º - Altemir Lopes (1929)

HOMENAGEM

João Guilherme Schwan