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Gastrô Goiânia

Evento homenageia e premia os melhores da culinaria goianiense

Segunda edição do Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô Goiânia festeja os mais bem avaliados pelos júris popular e especializado

Cerimônia reuniu empresários, chefs, parceiros e patrocinadores - (crédito: Edilberto Borges Santos/ Divulgação)
Cerimônia reuniu empresários, chefs, parceiros e patrocinadores - (crédito: Edilberto Borges Santos/ Divulgação)

A segunda edição do Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô Goiânia, uma das mais importantes iniciativas de valorização do setor gastronômico da capital, anunciou, nessa quarta-feira (1º/7), os grandes vencedores.

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Apresentado pelo Senac, o prêmio é realizado pelo Correio Braziliense e pela Revista Encontro e reconhece os estabelecimentos, profissionais e empreendedores que ajudam a construir a reputação de Goiânia como um dos principais polos gastronômicos do país.

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Foram 35 categorias de diferentes segmentos da gastronomia. Entre os destaques estão os títulos de Melhor Restaurante de Goiânia (Íz), Melhor Bar/Botequim (Celsin & Cia), Melhor Pamonharia (Pamonha Oeste), Melhor Adega (Vine Adega), Melhor Cafeteria (Ópera Café e Bistrô), Melhor Pizzaria (Artesano Pizza e Pesto), Melhor Hamburgueria (Lifebox Burguer) e Melhor Confeitaria (Richesse).

Além dos estabelecimentos, foram premiados, ainda, os três melhores chefs do ano, sommeliers e maîtres. Confira a lista completa abaixo.

A escolha dos vencedores reuniu a opinião do público, por meio de votação popular — este ano, foram cerca de 90 mil votos — e a avaliação de um júri formado por 50 frequentadores assíduos e conhecedores da cena gastronômica da cidade, garantindo representatividade e credibilidade ao resultado.

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Foi entregue aos convidados o anuário da Revista Encontro Gastrô, publicação especial que traz reportagens sobre todos os campeões da premiação e apresenta um Guia Gastronômico de Goiânia.

A cerimônia reuniu empresários do setor de alimentação fora do lar, chefs, proprietários de bares e restaurantes, parceiros, patrocinadores, autoridades, jurados, jornalistas e influenciadores digitais, em uma confraternização que celebrou o talento, a criatividade e a força da gastronomia goianiense.

Para o vice-presidente do Correio, André Lamounier, o prêmio já se consolidou como um importante reconhecimento ao setor. "O Encontro Gastrô vai além de uma premiação. É uma homenagem ao trabalho, à criatividade e à dedicação de todos que contribuem para fazer da gastronomia de Goiânia uma referência nacional", afirmou.

"O Encontro Gastrô reconhece o trabalho dos profissionais e empreendedores que contribuem para o fortalecimento desse setor tão importante para a nossa economia", destacou Leopoldo Veiga Jardim, diretor regional do Senac Goiás.

Confira os ganhadores:

LANCHES E GULOSEIMAS 

BUFÊ DE FESTA

Liliane LoboBuffet


CAFETERIA

Ópera Café e Bistrô

 

CONFEITARIA

Richesse Confeitaria

 

SALGADO

Biscoitos Pereira

 
HAMBÚRGUER/SANDUÍCHE 

Lifebox Burguer


PIT DOG 

Buldog’s Sanduicheria

 

PADARIA 

Dolcci Empório

 

PAMONHA

Pamonha Oeste

 

BRUNCH 

Biscoitos Pereira (Loja Alameda Dom Emanuel) 


GELATERIA/SORVETERIA 

Alata

 


DIVERSÃO 

 

CARTA DE DRINQUES

Zimbro Cocktails & Co.



BAR/ BOTEQUIM 

Celsin & Cia



CERVEJARIA/CHOPERIA 

Brauhaus Restobier



GASTROBAR 

Alma Boutique Bar 



BAR E RESTAURANTE COM BRINQUEDOTECA 

Cervejaria Mangueiras



ADEGA 

Vine Adega



BOA MESA 



BUFÊ SELF-SERVICE 

Rosas Gastronomia

 

COZINHA SAUDÁVEL 

Panela Mágica


PEIXES/FRUTOS DO MAR 

Porto Cave



FEIJOADA 

Restaurante Ipê (Castro’s Hotel)


PIZZARIA 

Artesano Pizza e Pesto



SABORES REGIONAIS 



ÁRABE 

Restaurante Árabe

 

JAPONÊS/ASIÁTICO 

Kanpai Blue



COZINHA GOIANA 

Restaurante Popular


COZINHA NORDESTINA 

Carne de Sol 1008

 

COZINHA DO MUNDO 

Grá Bistrô e Rooftoop


ALTA GASTRONOMIA 

 


CARNE/PARRILLA 

Pobre Juan

 

CARTA DE VINHOS 

Kabanas


COZINHA CONTEMPORÂNEA 

Fulles Kitchen 


ITALIANO 

1929 TratoriaModerna


RESTAURANTE REVELAÇÃO 

Lambretta



MELHOR RESTAURANTE DE GOIÂNIA 

Íz


PROFISSIONAIS 


CHEF DO ANO 

1º - Ian Baiocchi (Grupo Íz)

2º - Carolina Amorim (Kabanas)

3º- Edvânia Nogueira (Porto Cave)


SOMMELIER DO ANO 

1º - Alexsander de Oliveira (Cucina Mia) 

2-º Gabriela Dias (Kabanas) (destaque)

3º- Nilton de Souza Ribeiro (1929)


MAÎTRE DO ANO 

1º- José Nascimento (Kabanas)

2º - João Moreira (Fulles)

3º - Altemir Lopes (1929)

HOMENAGEM 

João Guilherme Schwan

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Gabriella Collodetti - Jornalista do CB Brands

    Por Gabriella Collodetti - Jornalista do CB Brands
    postado em 01/07/2026 23:09 / atualizado em 01/07/2026 23:09
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