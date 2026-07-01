Zoológico de Brasília terá horário especial neste domingo (5/7)

O Zoológico de Brasília funcionará em horário especial neste domingo (5/6), em razão da partida da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O parque abrirá normalmente às 8h30, mas o acesso de novos visitantes será permitido apenas até as 14h. A saída seguirá o cronograma habitual, às 17h.
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Além da alteração para o dia do jogo, o zoológico também anunciou mudanças na programação de férias escolares. Excepcionalmente durante o mês de julho, o parque abrirá às segundas-feiras, dias tradicionalmente reservados para a manutenção do espaço.
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As aberturas extras ocorrerão nos dias 13, 20 e 27 de julho, das 8h30 às 16h. Segundo a administração, todas as demais atividades e serviços do parque funcionarão normalmente nos dias de visitação.
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