Centro administrativo em Taguatinga deve receber primeira secretaria este mês

No lado de fora do Centro Administrativo, equipes trabalham na infraestrutura de rede - (crédito: Divulgação/SODF)

A Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) deve ser transferida para o Centro Administrativo do Distrito Federal (CAD-DF), em Taguatinga, ainda neste mês. A expectativa é de que a mudança torne-se viável com a entrega das adequações que estão em fase final no Bloco L, onde vai funcionar a pasta. Em seguida, a previsão é de que sejam transferidas a Governadoria, a Casa Civil e a Casa Militar. As informações são da SODF.

Depois de mais de uma década, a ocupação do complexo foi anunciada pela governadora Celina Leão no início de junho para reunir parte da estrutura do Governo do Distrito Federal (GDF) em um único espaço. A proposta é fazer uma mudança gradual. Segundo o governo, a transferência vai gerar uma economia de até R$ 168 milhões por ano com despesas de aluguel.

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No interior do Bloco L, estão em andamento serviços de lógica e infraestrutura de rede, instalações elétricas, pintura, sistema de detecção e alarme contra incêndio, limpeza geral, limpeza dos dutos do sistema de ar-condicionado, manutenção e ajustes da climatização e dos elevadores, intervenções hidráulicas e testes das bombas de abastecimento de água.

Na parte externa, está sendo feita a impermeabilização das lajes, recuperação do paisagismo, limpeza das bocas de lobo, manutenção das redes e ramais de drenagem, transferência do estoque remanescente da obra para uma área adequada e limpeza geral do entorno.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura