Festival de cultura coreana leva atrações gratuitas para o Parque da Cidade

Por Luiz Francisco*

A quarta edição do K-Festival, evento dedicado à cultura coreana, celebra os laços culturais entre a Coreia do Sul e o Brasil, com atrações, shows internacionais, gastronomia e tecnologia. O festival será de sexta-feira (3/7) a domingo (5/7), no estacionamento 1 do Parque da Cidade. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pelo Sympla .

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A área do evento é de 30 mil m², onde haverá apresentações de dança, música, episódios de doramas e jogos. O festival também terá espaços gastrônomicos, lojas temáticas — incluindo os famosos produtos de beleza —, tecnologia e atividades educativas.

O evento trará atrações, como: o cantor de K-Pop, Hanz; o grupo musical NTX; a compositora Mariana Tollendal; e as dubladoras Nany, Guknaesan, Letta, Popxick e March 12. Também haverá concursos de K-Pop covers e de dança.

Além do entretenimento, o K-Festival promove ação solidária. Assim como nas últimas três edições, a organização do evento arrecada dois quilos de alimentos não perecíveis ou um quilo de ração para cachorros e gatos. Os alimentos arrecados serão destinados para instituições de caridade do DF e Entorno. As rações serão direcionadas a instituições de proteção animal.

O evento começa às 10h e termina às 21h. A ação solidária do festival recomenda que os visitantes façam a doação por pessoa.

Serviço

4ª edição do K-Festival: Festival de Cultura Coreana em Brasília

Quando : 3, 4 e 5 de julho

: 3, 4 e 5 de julho Onde : estacionamento 1 do Parque da Cidade

: estacionamento 1 do Parque da Cidade Horário : portões abertos das 10h às 21h

: portões abertos das 10h às 21h Entrada: gratuita mediante apresentação do ingresso retirado no Sympla; a organização arrecada dois quilos de alimentos não perecíveis ou um quilo de ração para cachorros e gatos

Programação

Sexta-feira (3/7)

15h30 — Random Play Dance

16h10 — Grupo Letta

17h05 — Interação com Mariana Tollendal

17h30 — Interação com Nany Assis

18h05 — Apresentação do grupo tradicional Guknaesan

18h55 — Popxick19h50 — March 12

Sábado (4/7)

14h10 — Random Play Dance

14h45 — Talk com Nany Assis

15h20 — Interação com Raphael Kim (Interação de um jogo tradicional coreano no palco)

15h50 — Grupo Letta

16h55 — Talk com convidado surpresa

17h25 — Mariana Tollendal

18h10 — Apresentação do grupo tradicional Guknaesan

19h20 — Show Hanz

20h15 — Show Grupo NTX

Domingo (5/7)

10h00 — Concurso K-Pop Cover

14h25 — Talk com Nany Assis

15h35 — Apresentação do grupo tradicional Guknaesan

16h10 — Show March 12

16h45 — Popxick

17h20 — Show Hanz

18h25 — Show NTX