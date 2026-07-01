Festival de cultura coreana leva atrações gratuitas para o Parque da Cidade

Por Luiz Francisco*
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A quarta edição do K-Festival, evento dedicado à cultura coreana, celebra os laços culturais entre a Coreia do Sul e o Brasil, com atrações, shows internacionais, gastronomia e tecnologia. O festival será de sexta-feira (3/7) a domingo (5/7), no estacionamento 1 do Parque da Cidade. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pelo Sympla .
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A área do evento é de 30 mil m², onde haverá apresentações de dança, música, episódios de doramas e jogos. O festival também terá espaços gastrônomicos, lojas temáticas — incluindo os famosos produtos de beleza —, tecnologia e atividades educativas.
O evento trará atrações, como: o cantor de K-Pop, Hanz; o grupo musical NTX; a compositora Mariana Tollendal; e as dubladoras Nany, Guknaesan, Letta, Popxick e March 12. Também haverá concursos de K-Pop covers e de dança.
Além do entretenimento, o K-Festival promove ação solidária. Assim como nas últimas três edições, a organização do evento arrecada dois quilos de alimentos não perecíveis ou um quilo de ração para cachorros e gatos. Os alimentos arrecados serão destinados para instituições de caridade do DF e Entorno. As rações serão direcionadas a instituições de proteção animal.
O evento começa às 10h e termina às 21h. A ação solidária do festival recomenda que os visitantes façam a doação por pessoa.
Serviço
- 4ª edição do K-Festival: Festival de Cultura Coreana em Brasília
- Quando: 3, 4 e 5 de julho
- Onde: estacionamento 1 do Parque da Cidade
- Horário: portões abertos das 10h às 21h
- Entrada: gratuita mediante apresentação do ingresso retirado no Sympla; a organização arrecada dois quilos de alimentos não perecíveis ou um quilo de ração para cachorros e gatos
Programação
Sexta-feira (3/7)
- 15h30 — Random Play Dance
- 16h10 — Grupo Letta
- 17h05 — Interação com Mariana Tollendal
- 17h30 — Interação com Nany Assis
- 18h05 — Apresentação do grupo tradicional Guknaesan
- 18h55 — Popxick19h50 — March 12
Sábado (4/7)
- 14h10 — Random Play Dance
- 14h45 — Talk com Nany Assis
- 15h20 — Interação com Raphael Kim (Interação de um jogo tradicional coreano no palco)
- 15h50 — Grupo Letta
- 16h55 — Talk com convidado surpresa
- 17h25 — Mariana Tollendal
- 18h10 — Apresentação do grupo tradicional Guknaesan
- 19h20 — Show Hanz
- 20h15 — Show Grupo NTX
Domingo (5/7)
- 10h00 — Concurso K-Pop Cover
- 14h25 — Talk com Nany Assis
- 15h35 — Apresentação do grupo tradicional Guknaesan
- 16h10 — Show March 12
- 16h45 — Popxick
- 17h20 — Show Hanz
- 18h25 — Show NTX
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