Campanha Cabide Solidário no Metrô leva solidariedade às pessoas vulneráveis

A Estação Central do Metrô-DF recebe, a partir desta quinta-feira (2), a ação Cabide Solidário. A iniciativa, que integra a Campanha do Agasalho 2026, é voltada para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas no Distrito Federal.

A iniciativa é parte da Campanha do Agasalho 2026, coordenada pela Chefia Executiva de Integração e Inovação Social (Ceiis), realizada de forma conjunta entre os órgãos e as entidades do GDF, com o objetivo de fortalecer a mobilização solidária e de ampliar o atendimento às famílias que mais necessitam neste período de frio.

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“Cada doação representa um gesto de empatia e compromisso com o bem-estar da população, demonstrando o espírito de solidariedade que faz parte da cultura do Metrô-DF”, afirma Letícia Divina, gerente de Projetos Especiais da companhia, responsável pela ação. “Mais do que distribuir roupas, isso representa um gesto de cuidado, acolhimento e respeito à dignidade das pessoas que enfrentam o inverno em situação de vulnerabilidade”, acrescenta.

O Metrô-DF contou com a mobilização da equipe do Posto de Achados e Perdidos (Pcoap) da companhia que irá disponibilizar agasalhos e outras peças de inverno, esquecidas nas estações e que estão aptas para doação, tanto pelo estado de conservação como pelo tempo de permanência excedido no PCOAP. A iniciativa também conta com a participação solidária dos colaboradores, que contribuíram com a doação de agasalhos e de peças de inverno.

O funcionamento será simples e acolhedor: a pessoa interessada deverá se dirigir até a Estação Central, preencher um formulário e, em seguida, poderá escolher uma peça de roupa disponível no Cabide Solidário. A ação seguirá até as 17h ou enquanto houver peças.

Serviço

Data: quinta (2)

Horário: das 10h às 17h ou enquanto durarem as doações

Local: Estação Central do Metrô-DF