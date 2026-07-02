DF lidera acesso à internet e streaming no Brasil

A pesquisa aponta que 98,2% dos domicílios do Distrito Federal utilizavam internet em 2025, o maior percentual entre todas as unidades da Federação - (crédito: Flow)

O Distrito Federal registrou, em 2025, os melhores indicadores de conectividade do Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE. Os resultados mostram ampla presença de internet, celulares, computadores e serviços digitais nos lares da capital federal, além de níveis elevados de uso da internet entre a população.

A pesquisa aponta que 98,2% dos domicílios do Distrito Federal utilizavam internet em 2025, o maior percentual entre todas as unidades da Federação. O índice permanece estável desde 2021, indicando que o acesso à rede já alcançou praticamente a totalidade dos lares da região.

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Nos domicílios do Distrito Federal em que havia utilização da internet, o percentual dos que usavam banda larga móvel aumentou de 89,2% para 92,5% entre 2024 e 2025. Já o percentual dos domicílios que utilizavam banda larga fixa caiu de 89,9% para 88,8% nesse mesmo período (foto: Reprodução/IBGE)

Televisão muda de perfil e streaming avança

Apesar de a televisão continuar presente na maioria dos domicílios, a participação diminuiu ao longo dos anos. Em 2025, 95% dos lares do Distrito Federal tinham aparelho de TV, percentual inferior aos 98,5% registrados em 2016.

Ao mesmo tempo, houve uma modernização dos equipamentos. Entre os domicílios com televisão, 97,7% tinham apenas aparelhos de tela fina, enquanto as TVs de tubo estavam presentes em apenas 1,6% dos lares.

O consumo de conteúdo também mudou. O Distrito Federal lidera o país em acesso a serviços pagos de streaming de vídeo. Em 2025, 672 mil domicílios tinham assinatura desse tipo de serviço, o equivalente a 64,1% dos lares com televisão. A maioria desses domicílios também mantinha acesso à programação tradicional, seja por sinal aberto ou TV por assinatura.

TV por assinatura segue forte

Mesmo com o avanço do streaming, a televisão por assinatura continua relevante na capital federal. Cerca de 387 mil domicílios, ou 36,9% daqueles que têm televisão, tinham acesso ao serviço em 2025. Trata-se do maior percentual entre os estados brasileiros e o Distrito Federal.

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Entre os lares sem TV por assinatura, o principal motivo para não contratar o serviço foi a falta de interesse, apontada por 57,3% dos entrevistados. Outros 30,9% consideraram o serviço caro.

Em 2025, no Distrito Federal, 672 mil domicílios com televisão tinham acesso a serviço pago de streaming de vídeo, ou 64,1% dos domicílios com televisão, alcançando o maior percentual do país na comparação com as outras Unidades da Federação (foto: Reprodução/IBGE)

Internet e celular dominam a rotina

Entre as pessoas com 10 anos ou mais, 96,8% utilizaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa, o maior percentual da série histórica iniciada em 2016 e também o maior do país. O levantamento estima que 2,5 milhões de moradores do Distrito Federal acessaram a rede nesse período.

O uso é praticamente diário. Entre os usuários, 98,3% afirmaram acessar a internet todos os dias.

O celular continua sendo o principal meio de acesso. Entre os internautas, 99% utilizaram o telefone móvel para navegar na rede. Em seguida aparecem a televisão, utilizada por 65,9%, o computador, por 57%, e o tablet, por 20,8%.

A pesquisa também identificou as atividades mais frequentes realizadas na internet. Conversas por chamadas de voz ou vídeo lideram a lista, citadas por 96,7% dos usuários. Assistir a vídeos, séries e filmes aparece em seguida, com 93,6%. Também se destacam o envio de mensagens, o uso de redes sociais, operações bancárias, leitura de notícias e compras on-line.

Computadores e dispositivos inteligentes crescem

Outro destaque é a presença de equipamentos tecnológicos nos lares. Em 2025, 64,4% dos domicílios do Distrito Federal possuíam computador ou tablet, o maior percentual do país. Além disso, 28,9% dos domicílios conectados já contavam com dispositivos inteligentes ligados à internet, como câmeras, lâmpadas, caixas de som e eletrodomésticos.

A telefonia móvel também alcançou níveis elevados. Cerca de 94,3% das pessoas com 10 anos ou mais possuíam celular para uso pessoal, o maior índice nacional. Já o funcionamento da rede móvel nos domicílios atingiu 98,8%, consolidando o Distrito Federal como a unidade da Federação mais conectada do país.

Embora os indicadores sejam elevados, a pesquisa mostra que ainda existem desafios. Entre as 85 mil pessoas que não utilizaram a internet nos três meses anteriores ao levantamento, o principal motivo foi não saber usar a tecnologia, apontado por 46,1% dos entrevistados. Questões de privacidade e segurança também aparecem entre as principais barreiras para a inclusão digital.