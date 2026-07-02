Homens são flagrados cometendo crime ambiental em São Sebastião

PMDF flagra dois homens extraíndo irregularmente vegetação em área de preservação em São Sebatião - (crédito: Divulgação: PMDF )

Beatriz Ocké*

Dois homens foram pegos em flagrante por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), na tarde desta quarta-feira (1º/6), retirando de forma irregular a vegetação nativa de uma área de preservação nas proximidades do Jardim Mangueiral, em São Sebastião.

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O flagrante ocorreu por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), após as equipes terem sido acionadas ao local por denúncias de desmatamento. Ao fiscalizarem a área de proteção, os policiais concluíram que os autores estavam fazendo a supressão de vegetação em uma área que já apresenta indícios de regeneração natural, decorrente de intervenção anterior.

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Foo confirmada a extração ilegal de plantas nativas do Cerrado, como pimenta-de-macaco, cagaita, barbatimão e embaúba, além de outras espécies arbustivas.

A conduta dos dois homens é classificada como crime ambiental. A PMDF registrou dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) contra os autores.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso