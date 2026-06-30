Plano Piloto recebe a Feira do Trabalho e do Campo até domingo

Feira do Trabalho e do Campo - (crédito: Divulgação/Sedet-DF)

Começou nesta terça-feira (30/6) e segue até domingo (5/7) a última edição da Feira do Trabalho e do Campo no Distrito Federal. O evento é realizado no Eixo Ibero-Americano, no Plano Piloto, reunindo produtores da agricultura familiar, empreendedores da economia solidária e serviços gratuitos voltados à geração de emprego, renda e qualificação profissional.

Ao longo da programação, o público pode visitar a feira livre, conhecer produtos da agricultura familiar, artesanato e iniciativas da economia solidária, além de participar de oficinas, palestras e workshops sobre empreendedorismo, comunicação digital, prevenção de acidentes de trabalho e comércio exterior solidário.



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A programação inclui oficinas de fuxico, ecobag, pintura em tecido, biojoias, bordado e cama pet, destinadas a diferentes públicos. No fim de semana, a feira terá atrações culturais, atividades infantis e shows com artistas locais, regionais e nacionais.



O evento conta com os serviços da Agência do Trabalhador Itinerante, como encaminhamento para vagas de emprego, solicitação da Cesta do Trabalhador (programa que oferece cesta de alimentos a trabalhadores desempregados em situação de vulnerabilidade) e inscrições em programas de qualificação profissional.

Serviço

Feira do Trabalho e do Campo

Local: Eixo Ibero-Americano, próximo à Torre de TV no Plano Piloto

Data: de 30 de junho a 5 de julho

Horário: de terça a sexta, das 12h às 21h, sábado e domingo, das 10h às 17h

Entrada gratuita

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF